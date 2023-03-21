联合国新报告“敲响警钟” 气候变化影响比预期更严重

要点： 联合国一份气候变化报告发现，气候变化的影响比之前估计的要严重；

联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）的报告警告，留给采取行动的“时间所剩不多”；

不过，专家也指出，人类“有办法”解决这个问题。

一份具有重要里程碑意义的报告发现，气候变化的影响比最初预测的更大更深，但人类“有办法解决”这个问题。





联合国政府间气候变化专门委员会敦促人们迅速作出改变，并警告“时日无多……为所有人确保拥有一个宜居和可持续的未来”。





联合国政府间气候变化专门委员会的影响和适应工作小组副主席霍登 (Mark Howden) 称，该报告“敲响了很多警钟”，人类绝不能忽视。





他说：“好消息是，已经有很多行动在进行中，也有很多机会让我们采取行动。我们知道需要做什么，而且我们拥有相关技术。”





“我们现在所作的选择会将会在未来几十年甚至几千年内发挥影响力。”



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新报告的新发现

这份报告指出，气候变化的影响比原先估计的严重。





报告表示：“气候变化的影响比之前估计的更大、更糟糕。”





“人为造成的气候变化令大气层、海洋、冰雪覆盖地区和陆地产生广泛而迅速的变化，包括极端（气候）事件更加频繁和强烈。”





这一代的孩子一生中遇到的极端天气事件可能是他们祖父母的三至四倍。





各主要行业的净排放量继续上升，能源、工业、运输和建筑业占了2019年温室气体排放量的79%。



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报告发现，拥有“高社会经济地位”的人虽然具有最大的减排潜力。但对气候变化的贡献却不成比例。





几乎所有预测都显示到2030 年期间，全球气温将上升摄氏1.5度。





巴黎气候协议的目标是到本世纪末将气温升幅控制在2摄氏度以下，但报告发现，现在只有“深入、迅速和持续”地减排才能实现这目标。



A child born today is likely to experience three to four times as many extreme weather events as their grandparents. Source: SBS / SBS 霍登说：“即使是2度，也会对食品安全、食水安全、健康风险等产生非常重大的影响。”





2010 至 2019 年的净碳排放量，已经占了气温上升1.5摄氏度剩余碳预算的八成。





墨尔本大学气候科学教授迈恩斯豪森（Malte Meinshausen）表示，留给采取行动的时间无多。





她说：“这十年真的是最后十年，2030 年，是我们将全球变暖控制在 1.5 度内的最后机会。”



如何应对气候危机？

迅速采取行动以节省成本。





报告称：“各行各业和系统的深入、迅速和影响深远的改变，对于实现雄心勃勃的减缓和适应的目标至关重要。”





“尽管需要作出前期投资，但现在加强减缓气候变化的行动，可以避免将来的损害并降低适应成本。”



The report says human has the means to respond to the threat. 报告呼吁从化石燃料，即煤炭和天然气，过渡到可再生能源，包括广泛采用电动汽车。





虽然有证据显示人类正在适应全球变暖带来的变化，但霍登指这些行动通常是“碎片化的且规模较小”。





报告还发现，全民医疗保健是有关行业的“关键适应途径”，因为随着气候变化的恶化，其对健康的连锁影响也会恶化。





霍登说：“一般来说，在健康的人口中，在公平的制度下......人们更有能力做出真正使他们能够应对变化的决定。”



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现在是否为时已晚？

霍登坚称，有些事情可以立即去做。





他说：“我们的确有很多解决方法，无论是在减少温室气体排放方面还是在适应气候变化方面。”





“只是不一定以实际应对气候变化所需的规模和速度去实施，因为气候变化是全球性的，而且发生的速度比我们预期的要快。我们确实需要加强行动。”





报告称，这必须包括各行各业的“深入、迅速和影响深远的改变”。





报告说：“短期内有许多可行、有效和低成本的选择，其中一些会产生直接的正面影响。”





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