瑞信被收购 澳储行助理行长称澳洲银行“毫无疑问实力雄厚”

要点： 澳大利亚储备银行一位高级官员表示，澳大利亚市场波动加剧，但银行保持强劲；

瑞银集团收购了陷入困境的竞争对手和大型银行——瑞士信贷；

随着全球金融市场面临逆风环境，美国两家银行倒闭。

澳大利亚储备银行一位高级官员表示，尽管金融稳定问题震动全球市场，但澳大利亚的银行“毫无疑问实力雄厚”。





在瑞银集团收购陷入困境的竞争对手瑞士信贷之后，储备银行负责金融市场的助理行长克里斯托弗 · 肯特 （Christopher Kent）发表了上述评论。





这家大型瑞士银行的收购事件，加上过去两周美国两家银行倒闭，引发了人们对全球金融体系健康状况的担忧。



肯特博士在悉尼的KangaNews DCM峰会上发表讲话时表示，澳大利亚金融市场的波动性已经“加剧”，但它们“仍在正常运作”。





“而且最重要的是，澳大利亚银行毫无疑问实力雄厚——银行的资本和流动性状况远高于澳大利亚审慎监管局（APRA）的监管要求，” 肯特说。





“银行在今年的债券发行计划上已取得很大进展，可以将债券的发行推迟一段时间。即使市场在一段时间内仍然紧张，澳大利亚银行债券的发行将继续受益于其坚实的财务状况表。”



Some analysts say sharp interest rate rises are taking their toll on Australia's economy. Source: AAP, AP / Mark Baker 根据交易，瑞士银行业巨头瑞银集团将为其最大竞争对手——瑞士信贷支付 30 亿瑞士法郎（48.2 亿澳元），并承担高达 54 亿美元（81 亿澳元）的损失。





这笔交易将得到瑞士巨额担保的支持，预计将于 2023 年底完成。





在此次收购之前，美国硅谷银行和Signature Bank倒闭，欧洲和美国都在努力支持银行业。





安保资本（AMP Capital ）高级经济学家黛安娜·穆西纳（Diana Mousina）表示，利率的大幅上升正在造成损失。比如，瑞士信贷数月来一直受到管理交易、负现金流和股价下跌等问题的困扰。



READ MORE 美国硅谷银行倒闭 储户能否全身而退？

“当利率飙升时，往往会发生这种情况——最薄弱的环节被击破。最终，我们上周在美国和瑞士信贷看到了这种情况，” 穆西纳周一告诉澳大利亚广播公司新闻。





穆西纳表示，尽管政策制定者采取措施控制问题，但仍有可能出现更多问题。





“至少在短期内，更多的金融传染风险仍然相当高。“





穆西纳还表示，银行业震荡的一个可能的好处是，储备银行加息的幅度和速度受到的压力会减少。





“这降低了经济衰退的风险，因为这意味着央行需要减少加息幅度，这对于遏制市场和经济面临的更广泛风险来说，应该是积极的。”





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。





请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。











