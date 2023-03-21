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瑞信被收购 澳储行助理行长称澳洲银行“毫无疑问实力雄厚”

澳大利亚人担心本土银行是否会遭遇与全球其它一些金融机构相同的麻烦。澳大利亚储备银行助理行长派出了“定心丸”。

RBA assistant governor for financial markets Christopher Kent.

Senior RBA figure Christopher Kent says volatility in Australian financial markets has picked up. Source: AAP

要点：
  • 澳大利亚储备银行一位高级官员表示，澳大利亚市场波动加剧，但银行保持强劲；
  • 瑞银集团收购了陷入困境的竞争对手和大型银行——瑞士信贷；
  • 随着全球金融市场面临逆风环境，美国两家银行倒闭。
澳大利亚储备银行一位高级官员表示，尽管金融稳定问题震动全球市场，但澳大利亚的银行“毫无疑问实力雄厚”。

在瑞银集团收购陷入困境的竞争对手瑞士信贷之后，储备银行负责金融市场的助理行长克里斯托弗 · 肯特 （Christopher Kent）发表了上述评论。

这家大型瑞士银行的收购事件，加上过去两周美国两家银行倒闭，引发了人们对全球金融体系健康状况的担忧。
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肯特博士在悉尼的KangaNews DCM峰会上发表讲话时表示，澳大利亚金融市场的波动性已经“加剧”，但它们“仍在正常运作”。

“而且最重要的是，澳大利亚银行毫无疑问实力雄厚——银行的资本和流动性状况远高于澳大利亚审慎监管局（APRA）的监管要求，” 肯特说。

“银行在今年的债券发行计划上已取得很大进展，可以将债券的发行推迟一段时间。即使市场在一段时间内仍然紧张，澳大利亚银行债券的发行将继续受益于其坚实的财务状况表。”
People walking past a building with a sign that reads: "Reserve Bank of Australia".
Some analysts say sharp interest rate rises are taking their toll on Australia's economy. Source: AAP, AP / Mark Baker
根据交易，瑞士银行业巨头瑞银集团将为其最大竞争对手——瑞士信贷支付 30 亿瑞士法郎（48.2 亿澳元），并承担高达 54 亿美元（81 亿澳元）的损失。

这笔交易将得到瑞士巨额担保的支持，预计将于 2023 年底完成。

在此次收购之前，美国硅谷银行和Signature Bank倒闭，欧洲和美国都在努力支持银行业。

安保资本（AMP Capital ）高级经济学家黛安娜·穆西纳（Diana Mousina）表示，利率的大幅上升正在造成损失。比如，瑞士信贷数月来一直受到管理交易、负现金流和股价下跌等问题的困扰。
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“当利率飙升时，往往会发生这种情况——最薄弱的环节被击破。最终，我们上周在美国和瑞士信贷看到了这种情况，” 穆西纳周一告诉澳大利亚广播公司新闻。

穆西纳表示，尽管政策制定者采取措施控制问题，但仍有可能出现更多问题。

“至少在短期内，更多的金融传染风险仍然相当高。“

穆西纳还表示，银行业震荡的一个可能的好处是，储备银行加息的幅度和速度受到的压力会减少。

“这降低了经济衰退的风险，因为这意味着央行需要减少加息幅度，这对于遏制市场和经济面临的更广泛风险来说，应该是积极的。”

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Published 21 March 2023 2:23pm
Source: SBS
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