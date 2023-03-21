周二（3月21日）最新消息，澳大利亚储备银行三月会议纪要显示，鉴于利率环境已经限制诸多，经济前景仍然不确定，储备银行将在下个月考虑暂停收紧政策。





而这一消息的大背景是全球银行业的动荡——本周早些时候，瑞士联邦政府宣布，瑞银集团将以30亿美元收购陷入危机的瑞士信贷集团。





瑞士联邦政府说，面对目前困难形势，瑞银集团收购瑞信是恢复金融市场最近缺乏的信心的最佳解决方案，同时也是管理瑞士及其公民面临风险的最佳解决方案。





此前一周，美国硅谷银行（Silicon Valley Bank）破产倒闭已经引发民众对于对全球银行业稳定性的担忧。



硅谷银行与瑞士信贷，为何在短时间内接连遇到麻烦？BBC的报道中称，相比于硅谷银行，瑞信的规模和业务普遍程度更像当年的雷曼兄弟，那么，这会是又一场全球危机的开始吗？澳大利亚的银行业会发生类似的破产倒闭吗？





请听通讯员魏睿昊的解读。



LISTEN TO 【澳洲经济观察】瑞信危机与硅谷银行倒闭 为何澳洲银行业可能面临的风险较低？ SBS Chinese 21/03/2023 19:44 Play

（魏睿昊Julius Wei为SBS特约通讯员、澳大利亚经济和金融市场的分析人士，转载须经SBS许可；本文观点仅代表嘉宾观点，不能代替理财建议，不代表本台立场。）



