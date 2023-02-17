自去年澳中两国最高领导人会面以来，澳中贸易的恢复一直是万众瞩目的话题。





本月初，澳大利亚贸易部长唐·法雷尔（Don Farrell）与中国商务部长王文涛举行视频会议，





会后，唐·法雷尔说，他相信周一与王文涛部长的会谈将为取消对价值200亿澳元的贸易限制开辟一条道路。





“我们在某些问题上存在分歧，但我们应该在可能的情况下通过对话解决这些问题，我希望我们今天能够做到这一点。”





而王文涛则表示，希望两国能够在经济上合作。





他说：“我相信你的下一次中国之行会给你留下不同的印象”，“我期待着专业、坦诚和务实的意见交流。”





但他也指出了取消贸易制裁的潜在僵局，说有些问题 “往往不能永远解决”，并说会议的优先事项反而应该是建立互信。



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SBS特约通讯员魏睿昊分析：“（此次会晤）没有特别大的实质性的协议达成，更多的可以说是标志着一个新的时间或者一个篇章的开始，大家可以坐下来就实质性的贸易问题来进行比较友好的气氛的一种会谈。”





“事实上这次会谈可能更多的是一个暖身的活动，比较重要的信息是在这一次会谈结束之后，双方达成的共识也就是接下来将会进行更多的面对面的沟通和交流。”





“这个会谈其实是未来一连串的实质性会谈之前的一个热身的工作，但是确实给出了一个相对较积极的信号。”



收听 澳中贸易关系如能进一步改善 澳洲哪些行业受益最大？ SBS Chinese 17/02/2023 13:34 Play

澳大利亚能源产业出口状况分析

2月8日晚，约7.2万吨澳大利亚煤炭抵达中国湛江港，并于本周完成卸货。这批澳大利亚煤炭是于1月23日从昆州起航，它们成功在湛江卸货标志着中国对澳煤炭实施禁令两年多以来首次恢复进口，也是北京对澳煤实施制裁以来的第一次。





魏睿昊认为煤炭这个问题“比较有意思”。





“事实上，从中国官方的说法来说，没有非常非常官方得说彻底禁运澳大利亚的煤炭。但事实上，从实际操作过程中，在很长一段时间澳大利亚是没有煤炭进入中国市场。那么在一开始，显然对于澳大利亚的煤炭出口受到了一定的影响。但比较有意思的是澳大利亚的煤炭出口事实上在过去两年当中，并没有出现非常严重的大幅度的下滑，或者那更进一步来说的话，在2020到2021年、2021到2022年这两年的煤炭出口量是有所下降的，但是出口收入是出现大幅度增长，而这背后最大的背景就是俄乌战争之后全球的能源缺口。”





煤炭价格一路飙升，澳大利亚的煤炭出口也找到了替代的市场，例如韩国、印度和印度尼西亚等，抵消了一部分中国煤炭禁令的影响。





魏睿昊说：“由于禁掉了大量的来自俄罗斯的天然气，不得不催使一些国家使用更多的煤炭，因此这样的背景之下，澳大利亚的煤炭出口虽然在过去几年对中国的煤炭出口是受到了严重影响，但是能够比较快速地寻找到其他的替代市场，比如说最主要的来自于韩国和日本，而且随着全球能源价格上涨，所获得的价格是比较好的，那总体收入并不少。”



此外，由于中国铁矿石供给过度依赖澳大利亚，中国并未对澳大利亚铁矿石实施贸易禁令。





魏睿昊分析说：“澳大利亚的矿业也就是主要金属矿的出口，其中最主要的肯定还是铁矿，在铁矿的角度上，全球最主要的铁矿出口商本质上几乎只有两个国家——澳大利亚和巴西，无论是从品位上、出产的量的稳定性上及运输距离的远近上，澳大利亚的铁矿对亚洲地区来说都是一个首选的铁矿的来源。”





“而在国际市场上，铁矿的主要买家几乎断层地排第一的就是中国，所以铁矿石的贸易是一个买家几乎只有一家、卖家也几乎只有一家的很特殊的情况，因此，即使在中澳关系不是特别得好甚至贸易上出现各种争端的时候，中国从来没有在铁矿石上做出太多的动作，因为在现实层面上来说，它不可能真的禁掉澳大利亚铁矿。”



哪些行业受益最大？

随着两国关系的改善，若要列举哪些行业能够从中受益，魏睿昊的观点是：“受冲击最大也最有可能在中澳贸易关系好转之后受到极大提升的排名的话，那我觉得首先是红酒，其次可能是肉类，然后才会排到像木材及乳制品行业。”





在中国征收反倾销税之前，澳大利亚每年向中国出口价值12亿澳元的红酒，而在上个财年，年度出口额仅为2460万澳元，降幅达到近98%。





“这个行业可以说是受到了严重的打击，而且更要命的是澳大利的红酒在其他地区和市场很难找到替代的市场。红酒的供给和竞争并不存在非常严重的供给的不足，除了亚洲的新兴市场之外，无论是北美还是更传统的欧洲市场，当地人可能更喜欢消费本地的红酒。”





“因此，如果中澳之间的贸易关系好转，中国如果能够大幅度削减针对澳大利亚红酒和葡萄酒出口的惩罚性关税的话，那行业本身来说可能是受益最迅速和和最快的。”



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紧随其后的是红肉出口，澳大利亚曾经有6家屠宰场被明令禁止向中国出口牛肉，魏睿昊认为这一禁令大约影响到了澳大利亚整个红肉出口的10%至20%。





当前，澳大利亚对中国的红肉出口贸易额约为每年29亿澳元，在2019年出口高峰的时候，澳大利亚对华红肉出口价值39亿澳元。





“如果中国在这个这方面的限制也有所松动的话，应该来说对澳大利亚牛肉的出口行业也会有一些利好的一些因素。”





（魏睿昊Julius Wei为SBS特约通讯员、澳大利亚经济和金融市场的分析人士，转载须经SBS许可；本文观点仅代表嘉宾观点，不能代替理财建议，不代表本台立场。）



