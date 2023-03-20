近日，工党政府宣布改革退休公积金的计划，政府希望解决的主要领域之一是对退休公积金的税收优惠。





目前，人们可以在税前向自己的退休公积金基金供款，在基金中按15%的统一税率征税。澳大利亚研究所的研究表明，每年养老公积金税收优惠的成本（526亿澳元）几乎与退休福利金（pension）项目的总价值（553亿澳元）相当。





阿尔巴尼斯政府目前的计划是，两年后，退休金收入超过300万澳元的税率将从15%翻倍到30%。此举不仅成为议会两党激辩的话题，也在广泛的澳大利亚社会引发讨论和争议。





那么，工党政府的退休公积金税改究竟包括哪些内容？影响范围有多大？点击播放键收听通讯员魏睿昊的解读。



LISTEN TO 【澳洲经济观察】退休公积金税改影响几何？ SBS Chinese 20/03/2023 10:55 Play

（魏睿昊Julius Wei为SBS特约通讯员、澳大利亚经济和金融市场的分析人士，转载须经SBS许可；本文观点仅代表嘉宾观点，不能代替理财建议，不代表本台立场。）



