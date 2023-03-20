【澳洲经济观察】退休公积金税改影响几何？

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Understanding the Impact of Australia's Superannuation Tax Reform on Individuals: How Many Will Be Affected? Source: iStockphoto

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工党政府的退休金税改计划是，两年后，养老金收入超过300万澳元的税率将从15%翻倍到30%，这会影响到多少澳洲人？点击播放键收听通讯员魏睿昊的解读。

近日，工党政府宣布改革退休公积金的计划，政府希望解决的主要领域之一是对退休公积金的税收优惠。

目前，人们可以在税前向自己的退休公积金基金供款，在基金中按15%的统一税率征税。澳大利亚研究所的研究表明，每年养老公积金税收优惠的成本（526亿澳元）几乎与退休福利金（pension）项目的总价值（553亿澳元）相当。

阿尔巴尼斯政府目前的计划是，两年后，退休金收入超过300万澳元的税率将从15%翻倍到30%。此举不仅成为议会两党激辩的话题，也在广泛的澳大利亚社会引发讨论和争议。

那么，工党政府的退休公积金税改究竟包括哪些内容？影响范围有多大？点击播放键收听通讯员魏睿昊的解读。
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【澳洲经济观察】退休公积金税改影响几何？

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20/03/202310:55
（魏睿昊Julius Wei为SBS特约通讯员、澳大利亚经济和金融市场的分析人士，转载须经SBS许可；本文观点仅代表嘉宾观点，不能代替理财建议，不代表本台立场。）

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