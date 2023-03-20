【澳洲经济观察】中国成为澳大利亚红肉的最大出口市场

A stock image of meat on display at a supermarket.

Australian meat will be back on the shelves in China after an export ban was lifted. (AAP) Source: AAP

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日前，澳大利亚肉类及畜牧业协会（MLA）发布了澳大利亚牛羊肉海外市场最新数据——2022年，中国成为澳大利亚红肉最大的出口市场。点击播放键收听通讯员魏睿昊的解读。

根据MLA的这份年度行业报告，在2022年，中国是澳大利亚牛肉第三大出口国、澳大利亚羊肉最大出口目的地。

2022年，澳大利亚牛羊肉的海外出口总量为1304264吨，与2021年基本持平。其中，澳大利亚牛肉海外市场出口总量为854596吨，同比下降4%；澳大利亚羊肉海外市场出口总量为450028吨，同比增长6%。

2022年，澳大利亚牛肉在亚洲市场表现强劲，中国市场增长明显。澳大利亚牛肉对中国大陆的出口总量达到158086吨，同比增长7%。

此外，自2013年始，中国连续成为澳大利亚羊肉进口量最大的国家。2022年，澳大利亚羊肉对中国大陆出口总量为109687吨，同比下降9%。

点击播放键收听通讯员魏睿昊的解读。
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【澳洲经济观察】中国成为澳大利亚红肉的最大出口市场

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20/03/202308:56
（魏睿昊Julius Wei为SBS特约通讯员、澳大利亚经济和金融市场的分析人士，转载须经SBS许可；本文观点仅代表嘉宾观点，不能代替理财建议，不代表本台立场。）

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