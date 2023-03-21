“压力很大”：多国留学生苦等澳洲签证获批 有的需时长达三年

当中国学生安德鲁（Andrew）（化名）收到珀斯科廷大学博士奖学金的录取通知时，他非常高兴。





没想到两年后，他还在苦苦等待签证获批。





“我感到压力很大，”目前在中国等待签证获批的安德鲁匿名接受采访，因为他担心身份透露会带来影响。



我曾多次询问我的申请进展如何，但他们只是说需要时间来处理。 中国留学生安德鲁（化名）

安德鲁的情况并非孤例。 他通过一个300多人的微信群与其他有类似遭遇的中国留学生建立了联系。





该微信群进行的一项内部调查发现，当中20%的学生等待时间超过一年。





SBS新闻了解到，至少有50名获得博士奖学金的伊朗学生也已经等待了一年多。





澳大利亚内政部官网数据显示，一半的研究型研究生在四个月内获得了澳大利亚学生签证。





该网站还指出，2022 年 12 月，澳大利亚境外的学生签证申请的处理时间中位数为 16 天。





但是10%的学签申请需要等待一年以上才会获批。





伊朗学生哈米德 ·普拉扎德（Hamed Pourazad）深知等待的感觉。





他获得于2020 年 6 月在澳大利亚纽卡斯尔大学攻读的博士奖学金，但在苦等之后，最终决定放弃澳大利亚转去其它国家学习。



Hamed Pourazad was offered a scholarship at Newcastle University. Source: Supplied / Hamed Pourazad 35岁的哈米德目前在英国阿尔斯特大学深造，正在撰写计算机科学论文。





“我每天都在检查我的申请状态，有时一天检查两三次，” 哈米德说。





“最终，等待和不知道会发生什么的那种不确定性会影响你的身心。 这就像你生命中的三年，消失了。”





哈米德表示，这个过程中最令人沮丧的部分是缺少内政部的回应。“如果他们要拒绝我们的申请，那么几个月后就应该这么做了。相反，我们只是等待，你多次向他们询问最新情况，而回复只是一封更改了名称的通用电子邮件。”



After a three-year wait, Hamed Pourazad started looking elsewhere. Source: Supplied / Hamed Pourazad 学生们发起了网上请愿，共获得2300多个签名。





悉尼大学计算机科学讲师克莱门特·卡诺纳（Clement Canonne）表示，他于2021 年批准了为一名中国学生提供关于机器学习的博士奖学金-——这是一种人工智能的应用，涉及让计算机在不直接编程的情况下从数据中学习。





该学生已经等待签证超过 15 个月。





“他是一名优秀的学生。 我虽然有研究项目和资金，但其中一部分还没有开始，因为我没有可以从事这项工作的学生，” 卡诺纳说。





这名学生在等待期间一直在第三国担任研究助理。



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卡诺纳表示不知道为什么这个审批过程要花这么长时间。





“从长远来看，这将对澳大利亚的声誉造成极大损害，” 卡诺纳说，“这些人都是非常有资质有能力的，他们能够而且愿意为澳大利亚做出贡献，我们需要他们。”





澳大利亚八校联盟的首席执行官维基·汤姆森（Vicki Thomson）表示：“一些学生等待签证获批的时间是不可接受的，有的等待时间甚至超过了一年。”





“无论最终决定是什么，都应该尽快传达，” 汤姆森说。



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内政部一位发言人表示，联邦政府“认识到在提升澳大利亚作为国际教育领域高质创新研究目的地的声誉方面，研究生研究部门所发挥的重要作用，从而影响澳大利亚的经济繁荣”。





该部门表示，在 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日期间，他们发放了近 10800 个研究型研究生类别学生签证。在此类签证数量方面，颁发给中国申请人的最多，印度排第三，巴基斯坦第八，伊朗第九。





据了解，安全调查可能会对签证审批造成延迟。





澳大利亚战略政策研究所（ASPI）的约翰·科恩（John Coyne）表示：“当局将在考虑风险的基础上审查申请。如果认为存在知识产权或关键技术的风险，澳大利亚政府会认真对待这种风险并进行评估。”





该研究所是一个独立的国防和战略政策智库，接受澳大利亚和海外政府的资助。





“但是，如果澳大利亚要力争世界上最优秀、最聪明的人才，任何签证系统都必须能够快速处理签证，”科恩补充道。





曾在移民部担任助理秘书的墨尔本移民代理人西蒙·德·维尔（Simon De Vere）表示，他听说个别案例确实因安全问题而被推迟审理。





他说：“我们知道一些案例，安全机构提出了担忧，这些担忧导致了长时间的延误。”





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