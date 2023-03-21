澳大利亚央行考虑在4月暂停加息

购房者可能在复活节前迎来财务减轻的好消息。储备银行表示，将在4月会议上考虑暂停加息。





今天发布的3月会议记录显示，澳大利亚央行董事会成员已经注意到了国内经济实力以及高通胀压力方面存在的诸多矛盾信号。





此前，金融市场预计储备银行将在今年年中将官方现金利率提高至4.1%。但是，由于美国和欧洲银行系统的问题造成了不确定性，现在金融市场认为储备银行将不得不暂停利率的提高。





储备银行过去10次会议中的现金利率均持续上涨，从5月初的0.1%到11年来的3.6%。





该行在3月份会议上将现金利率上调了0.25个百分点，会议记录显示了对这种货币政策过快收紧的影响的关注。





“成员们同意重新考虑在下次会议上暂停的情况，认识到暂停将允许更多的时间来重新评估经济前景，”会议记录显示。





“暂停的时间点将由数据和董事会对前景的评估来决定。”





该行预测通胀率会逐渐回落至2025年年中的2.5%，但前提是需要进一步加息。





会议记录显示，该行担忧整个经济的生产率增长水平，指出在COVID大流行期间，生产率没有增长。这种生产率缺失意味着通胀可能会持续较长时间保持较高水平。





但会议记录还显示，该行越来越担心经济在利率上升的压力下会表现如何。





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