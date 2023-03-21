报告揭电子烟含多种有毒物质 青少年使用量大增引担忧

要点： 毒理学分析发现，非尼古丁电子烟中含有240多种化学物质，包括38种列出的有毒物质；

电子烟使用者也可能尼古丁中毒，而未成年人尤其容易对这种药物上瘾；

国家党与健康专家意见相左，认为应该允许零售商销售含有尼古丁的电子烟。

根据新的研究，电子烟是“一种复杂的化学混合物”，其中一些化学物质是有毒的。该研究被用来支持政府打击电子烟的呼吁。





年仅14岁的未成年人正在养成吸电子烟的习惯——电子烟已成为澳大利亚最大的公共卫生问题之一。





电子烟通常被认为是香烟的“更好”替代品，但澳大利亚国立大学的报告指出了多种风险，包括意外中毒。





“我们的肺是用来呼吸新鲜空气的，”首席研究教授艾米丽·班克斯（Emily Banks）说。





“使用电子烟的人正在吸入一种复杂的化学混合物。”



在对非尼古丁电子烟的毒理学分析中发现了240多种化学物质。





根据发表在《澳大利亚医学杂志》上的这一研究，这些化学物质中至少有38种被列为有毒物质，另有27种与不良健康结果有关。





报告称，尼古丁电子烟的使用者也可能因尼古丁本身而中毒。





维多利亚州癌症委员会称，尼古丁中毒可导致癫痫发作和呼吸抑制，从而导致死亡。



大多数人吸电子烟并不是为了戒断香烟

澳大利亚人只有在持有以戒烟为目的的处方后，才能合法获取尼古丁电子烟。





但癌症委员会发言人表示，缺乏对非法销售电子烟的强有力执法，正威胁着澳大利亚来之不易的烟草控制成果。





委员会主席安妮塔·德赛克斯（Anita Dessaix）说：“每个州和领地政府都必须打击在药店外、在当局眼皮底下非法销售电子烟产品的数百名零售商。”





报告还发现，大多数人吸电子烟并不是为了戒烟，因为大多数吸烟者在吸电子烟后会继续吸烟；而且大部分年轻人使用电子烟也不是为了戒烟。





2019年，澳大利亚超过三分之一的电子烟使用者年龄在25岁以下，14岁及以上人口中有11%报告使用电子烟。





鉴于未成年人使用电子烟的情况越来越多，澳大利亚医学协会（AMA）正在敦促政府予以取缔。





“澳大利亚政府需要立即采取行动，”AMA主席史蒂夫·罗布森（Steve Robson）教授说。





“这将帮助我们开始解决向未成年人销售电子烟的问题。”



国家党与健康专家意见相左

国家党领袖大卫·利特普劳德（David Littleproud）周二辩称，应该允许零售商销售尼古丁电子烟。





利特普劳德周二对澳广（ABC）电视台说：“这些东西很流行，在每个街角都有。”





他认为，电子烟需要被与香烟同等对待，以遏制黑市销售，并限制青少年接触电子烟。





他说：“我们必须抢先一步，因为未成年人是这一问题的受害者。”





至少有32个国家禁止销售尼古丁电子烟，79个国家允许销售电子烟但完全或部分对其进行监管，其余84个国家根本不对其进行监管。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



