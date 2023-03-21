“我们需要查明COVID-19起源”：拜登签署法案分享新冠起源调查情报

要点： 拜登签署了一项两党法案，尽可能多地解密有关COVID-19起源的情报；

这些情报详细说明了疫情与中国武汉市的一个实验室之间的潜在联系；

该法案给正与中国领导人习近平就艰难关系进行谈判的拜登构成了政治风险。

美国总统乔·拜登（Joe Biden）已经签署了一项法案，要求公布关于COVID-19大流行病的爆发与中国武汉市一个实验室之间潜在联系的情报材料。





拜登在一份声明中说：“我们需要查明COVID-19的起源……包括与武汉病毒研究所的潜在联系。”





他补充说：“在实施这项立法时，我的政府将尽可能多地解密和共享这些信息。”





他说：“我同意国会的目标，即尽可能多地发布有关COVID起源的信息。”





拜登表示，在2021年上任后，他曾“指示情报部门利用一切可用的工具进行调查”。





他说，这项工作“正在进行中”，但在不对“国家安全造成危害”的情况下，将尽可能多地公布。





该法案给拜登带来了政治风险，他正在与中国领导人习近平进行艰难的关系谈判。



北京方面强烈反对武汉实验室研究期间的泄漏可能引发全球大流行病的这一说法。





然而，美国国会的大部分人都希望进一步追究这一理论，这个问题尤其成为拜登的共和党对手的一个集结点。





美国国会于3月通过并向拜登发送了该法案。





COVID-19疫情于2019年开始在中国东部城市武汉爆发，据官方统计，到目前为止导致全球近700万人死亡，其中超过100万人在美国。





但卫生官员和美国情报界对于病毒是由受感染的动物随机传播给人类，还是在武汉病毒研究所进行的研究中泄露的，仍然存在分歧。





美国能源部——调查这场灾难的美国机构之一——以“低置信度”得出结论，病毒可能来自一个实验室，这与联邦调查局（FBI）的评估一致，但与其他几个机构的结论相矛盾。





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