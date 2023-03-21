SBS晚新闻（2023年3月21日）Play06:23SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (14.64MB) 多国留学生等待澳洲签证 有的需时长达三年；人造肉或将明年在澳洲上架 安全性如何；瑞信被收购 澳储行助理行长称澳洲银行“实力雄厚”；联合国新报告“敲响警钟” 气候变化影响比预期更严重。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE联合国新报告“敲响警钟” 气候变化影响比预期更严重澳大利亚央行考虑在4月暂停加息瑞信被收购 澳储行助理行长称澳洲银行“毫无疑问实力雄厚”“压力很大”：多国留学生苦等澳洲签证获批 有的需时长达三年报告揭电子烟含多种有毒物质 青少年使用量大增引担忧分享Latest podcast episodes【国际新闻】习近平与普京会面 “和平之旅”还是“外交掩护”？【澳洲经济观察】瑞信危机与硅谷银行倒闭 为何澳洲银行业可能面临的风险较低？“新移民要入乡随俗”——“SBS终身社区服务奖”获得者潘南弘流亡富商郭文贵纽约被捕，华人专家如何解析？