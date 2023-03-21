SBS晚新闻（2023年3月21日）

SBS Mandarin evening news

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多国留学生等待澳洲签证 有的需时长达三年；人造肉或将明年在澳洲上架 安全性如何；瑞信被收购 澳储行助理行长称澳洲银行“实力雄厚”；联合国新报告“敲响警钟” 气候变化影响比预期更严重。

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