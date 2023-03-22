澳大利亚新研究披露收入补助金领取者深陷贫困

要点： 澳大利亚社会服务委员会（ACOSS）与新南威尔士大学合作，研究哪些群体在其一生中面临贫困风险；

2019-20 年平均有八分之一的人生活在贫困线以下；

大多数依靠政府支持的人生活贫困，目前的补助金“完全不够”。

一项新的研究发现，在澳大利亚，租房者、单亲家长、女性、学生、失业者和残疾人等群体最有可能陷入贫困。





澳大利亚社会服务委员会与新南威尔士大学合作，研究哪些群体在其一生中面临贫困风险。





该研究表明，澳大利亚收入补助金领取者遭受的贫困程度非常严重。



在2019-20 年，平均有八分之一的成年人和六分之一的儿童，生活在贫困线以下。





根据收入中位数的50%来计算，单身成年人的贫困线为每周489澳元，抚养两个孩子的配偶双方每周的贫困线则为1027澳元。





研究发现，澳大利亚的贫困是高度性别化的，对单亲家庭、非英语背景的移民和残疾人的影响高于平均水平。





五分之一的租户和超过一半的公共住房居民生活在贫困线以下；相比之下，10%抵押贷款持有人和8%无抵押贷款的房主生活在贫困线以下。





依靠青年津贴的住户最为贫困，他们平均每周的收入仅为390澳元， 远远低于贫困线。





在领取寻工津贴的群体中，60%的人生活在贫困之中。



According to Cassandra Goldie, the head of ACOSS, the report revealed that most individuals who depended on government assistance lived in poverty, and the current payments were completely insufficient to cover their basic needs. Source: AAP / Mick Tsikas 澳大利亚社会服务委员会负责人卡桑德拉·戈尔迪 (Cassandra Goldie) 表示，该报告发现，大多数依赖政府支持的人生活在贫困之中，并证明目前的补助金“完全不足以”满足其基本需求。





“这份报告提供了进一步的证据，说明联邦政府需要在 5 月份的预算中制定一揽子减贫计划，” 戈尔迪表示。





该福利倡导组织敦促政府将收入补助金提高至每天至少76澳元，将租金援助提高一倍，同时增加对单亲家长和残疾人的补助。





新南威尔士大学研究员卡拉·特雷洛尔（Carla Treloar）表示，该报告揭示了政府政策在解决贫困问题方面所发挥的作用。



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特雷洛尔表示：“领取青年津贴的年轻人所承受的贫困程度是不可接受的。





在校园里，我们每天都能看到这种情况对学生的影响，他们努力完成学业，同时却难以支付生活必需品的费用。”





本周二晚上，工党议员阿里西亚·佩恩 （Alicia Payne）和自由党议员布里奇特 · 阿切尔（Bridget Archer）发起了跨党派议会消除贫困小组。两人计划让澳大利亚的贫困问题更为受到关注，并主张增加寻工津贴。





这个小组将开展一个无党派论坛，讨论澳大利亚贫困的影响，以及议会该如何解决这个问题。





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