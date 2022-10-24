芬兰连续第六年成全球最幸福国度 澳洲排第几？

在 SBS On Demand 可免费收看《世界上最幸福的国度》（The World's Happiest Country）。





澳大利亚人梅丽莎·乔治奥（Melissa Georgiou）十多年前移居芬兰，在地球上最寒冷、最黑暗的地方之一寻求幸福。





梅丽莎说：“在这里生活，我最喜欢的事情之一是，无论你是在住宅区还是在城市中间，都很容易接近大自然。”





她原本是一名教师，12年前，她从悉尼的海滩换到了芬兰的黑暗冬天和冰冷湖泊，此后再也没有回头。



梅丽莎说：“对芬兰人来说，幸福的概念与澳大利亚人的幸福概念非常不同。”





她说，芬兰人乐于接受将自己描绘成忧郁、矜持的形象——当地流行的一句话是：“拥有幸福的人必须把它隐藏起来。”





“在这里，我注意到的第一件事是，你不会去参加晚宴或烧烤，也不会谈论房地产。没有人问你住在哪里，住在哪个郊区，你的孩子在哪里上学。”



芬兰人似乎对现状相当满意，他们似乎并不总是想要更多。 梅丽莎·乔治奥

Melissa and her family in Finland. Source: SBS / Dateline

北欧的黑夜

在联合国最新发布的《世界幸福报告》中，芬兰连续第六年被评为世界上最幸福的国家。





幸福专家和研究员弗兰克·马特拉（Frank Martela）解释说：“北欧国家往往是有（良好）失业救济、养老金和其他福利的国家。”



Frank Martela happiness expert enjoying an icy dip in the sea. Source: SBS / Dateline 但弗兰克说，芬兰在排名中的位置往往让其本国人民感到惊讶。





“芬兰人，他们几乎感到愤怒，因为他们觉得这不可能是真的。我们听的是悲伤的音乐，还有硬摇滚。”





“因此，幸福并不是芬兰人自我形象的一部分。”





芬兰人忧郁的另一面是对毅力的文化关注，弗兰克说这重新定义了芬兰人看待幸福的方式——一个被称为“sisu”的概念——这是芬兰文化的一部分，很难直译，但可理解为意志、决心、毅力和理性面对逆境。





他说，这在芬兰人最喜欢的消遣方式中得到了最好的体现——在冰点以下的气温中泡完海澡后，在桑拿房里取暖。





“这是关于这种矛盾——从一个极端到另一个极端，而这是相当有趣的体验......因为你需要毅力。”





梅丽莎说，但芬兰有很多东西是伟大的，可以为这个国家的人提供幸福。



Melissa Georgiou with her husband, Makke, and son, Milo at a Finnish pastime – ice skating. Source: SBS / Dateline 芬兰是受新冠大流行影响最小的欧洲国家之一，专家们将此归功于对政府的高度信任和对遵循限制措施的较小阻力。





而对政府的信任则源于国家对其公民的投资。





公立学校系统很少对儿童进行测试，是世界上最好的学校之一。芬兰也有一个全民医疗保健系统，有民众负担得起的儿童保育和对父母的有力支持。





梅丽莎说：“整个国家都在照顾孩子的成长，这个制度设置得非常好。因此，从生下我儿子到在家抚养他，再到送他去日托，再到上学，这一切的每个方面都得到了很好的支持。”



芬兰VS中国 幸福感哪国最强？

自《世界幸福报告》发布以来，北欧国家一直在前十名中占主导地位。在今年的报告中，芬兰及其邻国丹麦（第2名）、冰岛（第3名）、瑞典（第6名）和挪威（第7名）在幸福指标中的得分都很高，包括健康的预期寿命、人均GDP、低腐败程度、社会支持、自由、信任与慷慨等。





其他位列前十的国家/地区包括，荷兰（第5名）、瑞士（第8名）、卢森堡（第9名）及新西兰（第10名）。





澳大利亚在这份报告中排名第12名，紧随其后的是加拿大（第13名）、爱尔兰（第14名）、美国（第15名）。





亚洲地区，新加坡排全球第25名，较去年上升两位，台湾较去年下跌一位到第27名，日本排名升至第47名，中国大陆排第64名，香港排名第82名。





与此同时，民调机构益普索集团（Ipsos）业发布了一份有关全球幸福指数的调查报告，结果显示，在32个国家中，幸福感指数最高的国家是中国（91%），其后是沙特阿拉伯（86%）、荷兰（85%）、印度（84%）、巴西（83%）。





澳大利亚在这份报告中位列第9名。





调查报告指出，平均而言，中等收入国家（按照世界银行定义）的幸福感，比高收入国家的幸福感增长得更明显。



