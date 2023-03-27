要点： 政府希望在“原住民之声”后实施与原住民之间的一项条约；

数十年来一直呼吁缔结一项条约；

海外也有与原住民签订条约的先例。

随着“原住民之声”公投的日益临近，人们很容易忘记它是联邦政府和原住民之间签署条约的漫长过程的一部分。





缔结条约的呼吁持续了数十年，包括一位总理的承诺，但从未实现。





总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）已承诺实施《发自肺腑的乌鲁鲁宣言》（Uluru Statement from the Heart），这将使条约最终得以实施。



但是，随着澳大利亚人将在今年年底就“原住民之声”进行投票，他并没有就条约的内容作出说明。



Prime Minister Anthony Albanese has committed to implementing the Uluru Statement in full - including a Treaty. Source: AAP / Aaron Bunch 他最近在堪培拉的全国新闻记者俱乐部说：“（‘原住民之声’）是我的重点。”





“当然，正在与各州政府进行（条约）谈判，但作为国家领导人，我的重点是‘原住民之声’和宪法承认。”



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但是，海外有一些与原住民签订条约的先例，这的确为在澳大利亚如何运作提供了一些启示。





那么，与原住民和托雷斯海峡岛民签订的条约意味着什么？州一级正在做些什么？



什么是条约？

条约是两方或多方之间达成的正式和具有法律约束力的协议，通常涉及至少一个主权国家。





联邦政府与原住民之间从未签署过任何条约。1988年，时任总理鲍勃·霍克（Bob Hawke）承诺在1990年之前与澳大利亚原住民谈判达成一项条约，但这一承诺并没有兑现。





据国际生存组织（Survival International）称，澳大利亚大约有500个独立的原住民族群，每个都有自己的语言和领地。



迄今为止 在澳大利亚发生了什么？

《发自肺腑的乌鲁鲁宣言》概述了“发声、真相、条约”（Voice-Truth-Treaty）的顺序，这意味着“原住民之声”和在全国范围讲述真相的程序将先于任何国家条约协议。





对此存在一些争议。一些原住民希望将条约作为第一步，以反映主权从未被割让。前绿党和现在的独立参议员索普（Lidia Thorpe）在议会中反映了这种观点。



Independent senator Lidia Thorpe wants a treaty before a Voice to Parliament. Source: AAP 但是，州一级也在有所行动。





昆州政府本月向议会提交了一项法案，该法案将创建一个原住民条约研究所，这是昆州条约进程中的重要一步。





维州去年成立了一个独立的条约机构，在将于今年开始的谈判期间充当“公断人”。





南澳州也在2017年开始与三个独立的原住民族群进行条约谈判。



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海外签订的条约是怎样的？

1840年，英国皇室和大量毛利人酋长签署了《怀唐伊条约》（Treaty of Waitangi），新西兰司法部称该条约“被广泛认为是确立和指导双方关系的宪法文件”。





该协议包括一项保护毛利人文化的承诺，同时授予王室对后来成为新西兰的地区进行统治的权利。只有当新西兰法律明确提及时，条约中规定的权利才能得到执行。





任何毛利人也可以向一个独立机构——怀唐伊法庭提出申诉，辩称自条约签署以来，他们因皇家的法律或惯例而处于不利地位。该法庭不能强制执行法律，但正如澳大利亚“原住民议会之声”的倡导者所建议的那样，该法庭有权向政府提出建议。





自1701年以来，加拿大还与原住民达成了大约70项条约，其中一些导致了自治。这些条约由国家和省级政府管理。





在美国，1871年以前签署的大约370项条约已经得到批准。但大多数被破坏了，而有些则被用来迫使原主人离开他们的土地。在美国，条约是由联邦政府管理的。





北欧地区的原住民——萨米人——长期以来在三个不同的国家拥有自己的议会： 芬兰、瑞典和挪威。但经过长达十年的谈判，三国在 2017 年就原住民权利达成了统一协议。



