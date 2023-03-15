原住民土地“纪念品”是如何出现在奥斯卡金像奖礼包的？

在名字和图像未经许可被一家公司使用之后，原住民碳行业网络（The Indigenous Carbon Industry Network，ICIN）正在寻求法律建议。这家公司在奥斯卡金像奖礼包中赠送澳大利亚的土地。





该公司在礼包中提供昆州Western Downs地区的“Envirocean Estate”小块土地，并且在没有与ICIN联系的情况下，将其名字和资料纳入其中。





这些土地是包括Barunggam在内的许多原住民群体的家园。





ICIN 首席执行官安娜·宝斯特德（Anna Boustead）告诉 NITV： “直到上周五，我们才听说 ‘Pieces of Australia’，也不知道奥斯卡奖礼包是什么……我们离好莱坞很远。”





她说，有几张原住民守护员照片属于ICIN的成员机构拥有，这些相片被Pieces of Australia使用，似乎是从ICIN成员机构的网站上获得的，还有一些书面材料被该公司使用，但是都没有获得许可。





这些材料后来都被移除了。





宝斯特德提到有关做法与'无主地'的普遍观念有关。





Pieces of Australia创始人尼尔斯·沙纳利埃（Niels Chaneliere）告诉《卫报》，他们的目的是将 “土地许可协议作为新颖/象征性的礼物，让世界各地人们积极参与到保护工作中”。





NITV 已联系 Pieces of Australia 寻求置评。



A satellite view of outback land that’s being offered by Pieces of Australia as a ‘symbolic souvenir’ in the 2023 Oscars gift bag. Photograph: Google Maps 获得礼包的名人得到土地“许可证”证书和一本“会员”手册，其中包含“从澳大利亚原住民的角度”出发的教育，包括土地管理实践等内容。





然而，宝斯特德说，Pieces of Australia并没有与开展这项工作的原住民团体合作。





宝斯特德说：“令人遗憾的是，原住民碳项目的重大成就以及为管理自己国家而辛勤工作的原住民的努力可能被以这种方式利用。”





NITV 已联系Queensland South Native Title Services寻求置评。



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奥斯卡金像奖获提名者获得价值约19.1万澳元的礼包，包括豪华假期、面部提升和其它昂贵的美容程序。





根据 Pieces of Australia的条款，土地赠予是一种“新颖/象征性的纪念品”，而不是完全拥有土地。





这种语言让人痛苦地想起将土地作为商品的殖民做法。





宝斯特德说： “今天，在 2023 年，我们仍在吸取这些教训。对我们的成员来说，这令他们失望并受到伤害。”





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