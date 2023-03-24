澳洲总理宣布“原住民之声”全民公投：什么是公投？如何进行？

1901年元旦，六万人聚集在悉尼的百年纪念公园，见证了现今的澳大利亚的形成。





女王的宣言被宣读，部长们宣誓就职，随着21响礼炮的响起，原本六个独立的殖民地合而为一，统一成为一个国家。





《宪法》规定了这个新国家的治理规则。



The inauguration of the Australian Commonwealth. When the Constitution of Australia came into force, on 1st January 1901, the colonies collectively became states of the Commonwealth of Australia. Celebrations included Sydney post-office illuminated with the lettering 'Welcome to Our Governor General, God Save the Queen'. Drawing by C H Hunt reproduced in The Illustrated London News, 16th February 1901 page 225 1901 Source: AAP / Illustrated London News Ltd/Mar/MARY EVANS 正如澳大利亚选举委员会副专员杰夫·波普（Jeff Pope）所解释的那样，修改《宪法》的唯一途径是通过公投。





“我只能想象，他们希望《宪法》成为澳大利亚的主要指导性文件，并希望制定一个具有挑战性的测试，以确保澳大利亚人民真正仔细考虑是否应该修改澳大利亚的这份指导性法律文件。”





但在人民投票之前，议员们必须投票。





一项概述拟议修改的法案必须由两院或任意一院两次通过，然后将举行公投，并且必须在不早于两个月和不超过六个月的时间内举行。





与选举一样，所有18岁及以上的公民都必须投票。





每个选民都会得到一张选票，询问他们是否同意拟议的变化。





他们必须通过写“是”或“否”来回答。





为使公投成功，它需要得到双重多数的支持。





这意味着全国所有选民的多数及六个州中至少四个州的多数选民必须同意该修正案。





澳大利亚首都领地和北领地以及任何外部领土的投票只能计入全国多数。





“如果公投成功并通过了这两部分测试，那么结果就具有约束力，议会必须相应地修改《宪法》。”





在《宪法》生效后的122年里，澳大利亚人一直不愿意修改宪法。





到目前为止，已经有44次公投，只有8次成功。



