经理下班后还给员工发邮件？请三思而后行

要点： 研究人员说，在家工作的自由承诺实际上带来了相反的结果；

下班后不必要和非紧急的联系与员工的压力水平和抑郁情绪相关；

这些结果与从行政、金融到建筑和水管等各个行业都有关。

经理们应该停止在下班时间与员工频繁接触，否则员工可能会筋疲力尽。





来自澳大利亚、美国和欧洲的研究人员发现，在员工应该打卡下班后，不必要的和非紧急的联系会导致员工的压力水平和抑郁情绪升高。





COVID-19大流行迫使人们接受在家工作，这带来了不可否认的灵活性和节省通勤时间的好处。



“无边界工作场所”的弊端

皇家墨尔本理工大学的研究员巴巴洛拉（Mayowa Babalola）表示，数字化工作场所中的轻松联系是一把双刃剑，在家工作的自由承诺实际上带来了相反的结果。





他说：“无边界的工作场所让管理者七天24小时都能联系到员工，与管理者的持续联系是一种期望，而不是一种选择。”





“我们发现许多人正在意识到，（微软）Teams上不断涌入的消息和深夜的电子邮件正在将工作压力和抑郁症状带入他们的个人生活。”





这项由墨尔本皇家理工大学等机构参与的国际合作研究调查了近900名从事蓝领和白领工作的美国人，发现其结果与从行政、金融到建筑和水管等各个行业都有关。



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不回应的权利

巴巴洛拉教授说，这项研究表明，管理人员必须控制他们的不断接触，否则就有可能使他们的员工感到疲惫。





他说：“随着越来越多的人在家工作和采用更灵活的工作时间，雇主和雇员需要引入机制和界限，以应对工作对其家庭领域的侵扰。”





巴巴洛拉教授说，经理们避免将这种压力强加给他们的团队的一个方法是简单地从他们发送信息的人的角度出发。





他说：“这种方法可以很简单，把信息预设到第二天，或者非常明确地告诉信息接收者不要在他们约定的工作时间之外阅读或回复。”





研究小组还呼吁制定企业政策和法律，以保护员工免于在工作时间以外被联系，并阻止管理人员在特定时间联系员工。





这一呼吁与绿党本周早些时候提出的修改《公平工作法》以赋予员工“切断联系的权利”的建议相一致。





绿党提出的法案将防止雇主在工作时间之外与雇员联系，并确保雇员在下班时不需要留意工作方面的沟通，除非这是有报酬的。



