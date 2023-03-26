工党完成对澳洲大陆各州政府的“一网打尽”

在新南威尔士州选举投票接近尾声之际，独立议员格林威治 (Alex Greenwich)曾经谈到了如果他在未来州议会中握有举足轻重一票的潜在可能性。





“如果我们出现了一个少数政府，中立议员最重要的作用是为下届政府提供稳定性。这意味着我们必须考虑许多因素：那就是谁拥有最多的席位，是否有想做出改变的愿望，重要的是，谁对我们州的未来有更好的想法。”





后来的事实证明，各方也许并不需要他的帮助。





新南威尔士州工党需要赢得至少9个席位才能取得胜利，但新州工党赢得了组建政府所需的最少47个席位。





选票仍在计算中，以确定工党是作为多数政府还是少数政府上台执政。分析人士预测，工党可能会在众议院93个席位中赢得多达50个席位。





澳大利亚总理阿尔巴尼斯 (Anthony Albanese) 缩短了在悉尼观看足球赛的时间，他在周六晚上的胜利聚会上介绍了新州工党领袖柯民思 (Chris Minns) ，他即将出任新州第47任州长。





“新南威尔士州人民齐心协力选择了更美好的未来。今晚新南威尔士州开始了一个新时代，有了一位了不起的领导人。”





自第二次世界大战以来，新南威尔士州工党仅有两次从反对党变成执政党，一次是1976年在内维尔·弗兰 (Neville Wran) 的领导下，一次是1995年在鲍勃·卡尔 (Bob Carr) 的领导下。



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柯民思说工党打算充分利用他们重新执政的机会。





“朋友们，新南威尔士州人民投票决定建立一个将人民置于所有决策核心的政府，我们不会让他们失望。”





即将上任的州长将这次竞选活动描述为是未来选举的典范。





“我认为不可否认的是，这场竞选活动也许是独一无二的，是尊重和文明的典范。任何一方都没有采取低级手段，两个政党都没有用非法手段打击对方。我认为这可以成为在这个国家实现民主的一个榜样。”





随着工党在新南威尔士州的成功，工党现在已经完成了人们所称的对澳大利亚大陆各州和联邦政坛的“一网打尽”。





塔斯马尼亚州是唯一一个自由党领导的州，由洛克利夫（Jeremy Rockliff）领导。





澳大利亚前总理霍华德在悉尼希尔顿酒店出席了联盟党的活动，他拒绝对工党的新统治地位对联盟党意味着什么发表看法。





他告诉记者说，做出相关推测应该是别人的事。





“现在谈论这个为时过早。我只想说我不是来代表自由党发表声明的，那是州长的事，但我非常钦佩佩洛提。他在极其困难的情况下接任，并以英勇的方式进行了竞选。”





联盟党的议员和厅长们告诉记者，在生活成本危机中要想连续第四次执政肯定是一场艰苦的战斗。





但即将离任的州长佩洛提（Dominic Perrottet）告诉自由党的忠实支持者说，联盟党让新南威尔士州成了一个更加自信和成功的州。





他说他尊重选举结果。





“新南威尔士州伟大的人民今晚决定在新州选举一个工党政府，我们尊重这个决定……竞选过程可能会很丑陋，但我相信这次的选举是一场高层次的竞赛，是一场真正的思想交锋，这是政治所处的最佳状态。”





佩洛提也证实他将辞去自由党领袖一职，为前财政厅长马特·基恩 (Matt Kean) 敞开大门，人们普遍预计他将争取获得新州联盟党的领导地位。





基恩拒绝证实他是否考虑参选，称现在下结论还为时过早。





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