在本期《澳洲福利知多少》听众热线节目中，华人服务社的社工Yushi Deng和听友们聊了聊Centrelink福利金调整的话题。





从2023年3月20 日起，Centrelink对其部分补助金进行了上调，其中包括：



Age pension （老年金）

Disability support pension （残障补助金）

Carer payment （照顾者补助）

JobSeeker （寻工津贴）

Parenting payment (single parent) （育儿补助：仅单亲家庭）

Commonwealth Rent Assistance租房补助

1. 老年金与残障补助金的调整

两个补助金的基础费率是一致的，单身领取者从$1,026.50澳币/每两周增加至$1,064/每两周，从上周起补助金每两周则增加37.5澳元。





有配偶的领取者则由$773.80澳币/每两周增加至$802/每两周，意味着领取者每两周能额外领取$28.20 澳币。



2. 寻工津贴的调整

22岁-60岁以下的单身领取者：福利金从每两周的$668.40澳币增加至$693.10澳币，意味着每两周能额外领取$24.70澳币。





60岁以上或有未成年人需要照顾的领取者：福利金从每两周的$718.60澳币增加至$745.20澳币，意味着每两周能额外领取$22.5澳币



3. 育儿补助金调整

单身的育儿补助领取者：调整后的金额为每两周$967.9澳元(包括：能源补助金、药费补助金以及pension supplement)，意味着每两周多增加了$33.9澳币。



4. 带薪育儿产假和父亲与伴侣补助金调整

从2023年7月1日起，Parental Leave 以及Dad and Partner Pay将合并在一起，带薪产假的时长从90天（18周）增加至100天（20周）。Centrelink 将对个人申请者在超过$156,647澳币的收入测试中，采用家庭结合的收入测试方式进行申请评估（无论是单身还是有配偶），而家庭结合的收入测试标准则是350，000澳币。





申请者可以在还在2岁以前进行带薪产假的申请及使用，无论是孩子的妈妈还是爸爸都可以在同一时间内进行带薪产假的申请，或在工作期间协调规划带薪产假的时间，以更灵活地协调和平衡工作和对孩子的照顾。



5. 租房补助

单身且有领取Centrelink收入性补助金的持有者：现时每两周最高的租金补贴为$157.2 澳币，比之前提高了$5.6澳币。





有1-2位未成年人的家庭：现时每两周最高的租金补贴为$184.94 澳币，比之前提高了$6.58澳币。





有3位及以上未成年人的家庭：现时每两周最高的租金补贴为$208.74 澳币，比之前提高了$7.42澳币。





*领取Centrelink收入性补助金与牛奶金的领取者在租房补助中获发的费率是不一样的。





在节目中，听友们还咨询了同一屋檐下分居是否影响领取老年金、新州老年卡、离境对领取补助的影响、精神疾病人士可申请的补助、照顾者和被照顾者一起离境对照顾者津贴的影响等问题，节目嘉宾Yushi Deng均做了解答。请您点击收听完整内容。



LISTEN TO 【澳洲福利】Centrelink调整福利金 哪些补助上调？ SBS Chinese 26/03/2023 29:21 Play

《澳洲福利知多少》听众热线节目每月逢第四个周一上午8:20至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，咨询问题。





以上内容仅为本期节目嘉宾对澳洲福利政策内容的理解，仅供参考。如果您想知道更具体的信息，请咨询澳洲民政部（Services Australia）。





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