联邦老年健康卡由澳大利亚Centrelink发放。近期，政府调整了该卡的收入测试政策。





在本期SBS普通话《澳洲福利知多少》听众热线节目中，华人服务社的社工Yushi Deng和听友们聊了聊联邦老年健康卡的信息。



联邦老年健康卡的申请条件

1、澳大利亚公民/永久居民以及某些特殊签证持有者。





2、达到领取老年金的年龄或以上（从2021年7月1日起，1955年7月1日至1956年12月31日期间出生的人领取老年金的年龄增加至66岁零6个月；而1957年1月1日或之后出生的人，需等到67岁，而从2023年7月1日起，这将是领取老年金的年龄）。





3、满足居住要求 （申请者需在澳大利亚境内提出申请，如果是2019年1月1日前获取澳大利亚永久居民的申请者需满足2年的新移民等待期要求；2019年1月1日后获取澳大利亚永久居民的申请者则需满足4年的新移民等待期要求）*某些特殊签证的持有者无需等待期可直接申请。





澳洲福利部对个人是否居住在澳洲会从以下方面进行考虑：



你住在哪里，和谁住在一起

如果您在澳大利亚或海外有家人

您在澳大利亚和海外的工作、业务或财务关系

您在澳大利亚和海外的资产

您出国旅行的频率和时长

与您居住情况相关的任何其他内容。

4、拥有澳大利亚税号。





5、澳大利亚Centrelink的客户参考号Centrelink Reference Number (CRN)。





6、满足收入测试要求 （*每年的9月20日会有调整）



单身申请者的年度收入不超过9 万澳元

非单身/夫妻的年度收入不超过14万4千澳元

*无资产测试



联邦老年卡持卡者可获哪些福利？

持有联邦老年卡的人士可获取的福利如下：



享受更高的澳洲药品福利计划（Pharmaceutical Benefits Scheme: PBS）的补助（仅处方药）

享受批量收帐医疗服务Bulk Billed

交通费折扣-（澳宝卡Opal Card）

免费的救护车服务以及享受牙科和眼科的医疗服务的更高折扣

每个财年200澳元的长者能源折扣（仅用于电费）

在本期节目中，听友们还咨询了收入测试证明、联邦老年健康卡和新州老年卡的区别、联邦老年卡与联邦老年健康卡能否同时持有等问题，社工Yushi Deng均作了详细解答。请您点击收听完整内容。



LISTEN TO 【澳洲福利】政府调整联邦老年健康的收入测试 谁能申请？ SBS Chinese 29/11/2022 30:11 Play

《澳洲福利知多少-听众热线》每月逢第四个周一上午8:20至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，咨询问题。





以上内容仅为本期节目嘉宾对澳洲福利政策内容的理解，仅供参考。如果您想知道更具体的信息，请咨询澳洲民政部（Services Australia）。



