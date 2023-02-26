在本期《澳洲福利知多少》听众热线节目中，华人服务社的社工Yushi Deng和听友们聊了聊残障人士可获得的服务和补助。





在澳大利亚，残障人士可申请的社会福利及服务包括：



经济类：残障补助, 照顾者津贴, 照顾者补助

服务类：NDIS, Carer Gateway

其他：Services NSW提供的支持服务（以新州为例）

残障补助（Disability Support Pension DSP）

什么是残障补助？





对一些患有永久性的身体、智力或精神疾病，并由于遭受这些疾病的影响无法正常工作的人士提供的经济补助。





*并非每位患有残疾或疾病的人都可以领取该补助





申请要求





申请者需要满足两方面的要求，包括：





非医疗方面 （年龄、居住时长及资产测试和收入测试）：



申请人年龄需在15岁9个月至退休年龄之间（66岁6个月，2023年7月1日起为67岁）

在澳洲居住至少十年或以上，十年期间需有连续5年居住在澳洲境内 （*难民或曾是难民身份在澳洲生活的申请者、永久失明的澳大利亚永久居民或公民及某些符合要求的申请者则可获得该条件的豁免）

收入测试：单身/有配偶（cut off point: 每两周不得超过$2243澳币/每两周配偶双方不得超过$3,431.20澳币）

资产测试：单身/有配偶（part pension:单身：$622,250有房产/$846,750无房产；配偶：$935,000有房产/$1,159,500无房产）

医疗要求 （特定的医疗要求&一般医疗要求）





特定医疗要求：



申请者被诊断为永久性失明

需要疗养院级别的护理

患有绝症，平均预期寿命

有智力障碍

一般医疗要求：



申请人的病情将持续 一段较长的时间

申请人的病情得到充分诊断、治疗

申请人的工作能力受损与残障补助评估等级需达到一定的分值（Centrelink 用于评估申请者情况的一个表格Tables for the Assessment of Work-related Impairment for Disability Support Pension）

如何申请？



Centrelink 领取表格填写/登录MyGov 账号在网上申请或使用Centrelink APP。



其它残障人士的支持性服务

国家残障保险计划（NDIS-National Disability Insurance Scheme）





申请人是澳洲永居或公民且申请年龄在7岁与65岁之间 （*不是所有残障人士都可以加入 NDIS）





残障人士通过加入该计划可以获得：教育（上学期间的接送）、就业（通勤接送、寻找工作）、医疗（轮椅和器械费用补贴）、生活方面的援助服务（个人护理，例如进食或上厕所、家务协助、交通接送、户外活动）





NDIS热线：1800 800 110 （传译热线131 450）





华人服务社残障服务热线：02 9703 6298





照顾者门户计划（Carer gateway）





Carer Gateway 为照顾和帮助家人或朋友（可能因为他们 有残障、疾病、精神疾病或年老体弱）的人士提供免费援 助服务和资讯。 无论照顾者是否领取政府补助金，都可以使用 Carer Gateway 的服务。毕竟，每种照顾情况不尽相同。





Carer gateway 服务形式：





澳洲各地有不同机构为当地社区的照顾者提供 Carer Gateway 服务。





服务形式：面见、网上和电话





服务内容：指导服务（学习管理压力和改善身心健康的方法）、心理辅导服务、紧急暂息服务、支持小组服务





获取服务方式：可于周一至周五上午 8 点至下午 5 点致电 1800 422 737 （可通过拨打131450传译热线进行联系）





新州残疾人停车证 Disability parking permit (individual & temporary)





有效期：Individual （蓝色卡：5年有效期） 临时证 （6个月有效期）





申请材料： 个人基本信息、照片、医生报告





申请方式：Service NSW (仅邮寄)





在节目中，听友们还咨询了搬回前伴侣同一地址但不同房子是否影响老年金、照顾者津贴领取等问题，社工Yushi Deng均作了解答。请您点击收听。



LISTEN TO 【澳洲福利】残障人士可获哪些社会福利及服务？ SBS Chinese 26/02/2023 27:38 Play

《澳洲福利知多少》听众热线节目每月逢第四个周一上午8:20至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，咨询问题。





以上内容仅为本期节目嘉宾对澳洲福利政策内容的理解，仅供参考。如果您想知道更具体的信息，请咨询澳洲民政部（Services Australia）。



