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按揭還款額節節攀升？專家過你兩招減輕壓力

澳洲持續加息，按揭者如果沒獲得更優惠的貸款利率，每月可能要多付數百元。

A landscape view of houses.

Some mortgage holders are paying interest rates upwards of 8 per cent. Source: AAP / Jono Searle

格價網站 Canstar 的數據顯示，近四份之一按揭人士的浮動利率貸款的利率為6.5%或更高，比最低貸款利率高1.81%。

若果他們並沒更優惠的住房按揭利率，以50萬元的標準來計算，在30年的還款期內，每月將額外支付570元以上。

為何還款額持續攀升？

自2022年5月以來，澳洲儲備銀行（RBA）已將官息從歷史低位的0.1％上調了3.5個百份點，以抑制通貨膨脹。水漲船高，隨著利率上升，按揭者的每月還款額直接增加，甚至有人支付高達8%的利率。

他們若能拿到最優惠的住房按揭利率，可以在30年內為50萬元貸款每月少還款1000元以上。
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Canstar的財務專家米肯貝克（Steve Mickenbecker）表示，有57項浮動利率貸款項目的利率是低於5%。

「雖然不會總是能夠通過再融資獲得市場上最低利率的貸款，但仍可以在多種貸款項目當中進行選擇，以節省大筆資金。」

加按有著數？

米肯貝克認為，再融資即俗稱的「加按」，是節省家庭儲蓄的最簡單方法。

「即使對於利率在 6.01% 到 6.5% 之間的按揭者而言，每月節省的支出仍然非常可觀，達到 471 澳元。」
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儲備銀行在3月發佈的最新聲明中修改了措辭，從「進一步上調利率」變為「進一步收緊貨幣政策」，這增加了人們對可能暫停加息的預期。

就業網站 SEEK 的新數據顯示，工資增長停滯，這也可能為央行儘早暫停加息提供依據。

SEEK的廣告薪資指數衡量該平台的招聘廣告薪資根據時間發生的變化。該指數在過去一個月按月度增長0.3%，在本季度增長0.8%。

SEEK的高級經濟學家Matt Cowgill表示，廣告的平均工資增長正在趨於平穩。「2021 年和 2022 年初的（工資）激增已經過去，但也沒有跡象表明會回到新冠疫情前的較低水平。」

「廣告薪資增長沒有加速，這一事實將使決策者放心，我們目前還沒有處於工資-價格螺旋式上升的狀態。」

不過，由於招聘廣告公佈的工資增幅遠遠低於通脹率，他認為打工仔仍要為生計而掙扎。
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Published 28 March 2023 3:49pm
Source: AAP
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