儲銀下周是否宣布「暫停加息」？呢份數據或有重大啓示

澳洲統計局剛公布２月份消費者物價指數顯示，澳洲一年期通脹率、已從上月的 7.4% 降至 6.8%。





今次已是通脹率連續第二個月偏軟，跌幅更低於市場之前普遍預期的 7.2%，令市場估計通脹率正呈再次下降趨勢。





統計局市場價格統計部門的負責人馬夸特（Michelle Marquardt） 表示：



年度通脹率在 2022 年 12 月達到最高峰值的 8.4% 後，已連續兩個月下降，亦即出現市場稱為通縮的狀態。 統計局市場價格統計部門負責人馬夸特

新數據亦顯示，通脹數據中佔最大比重的住屋開支，其年度增長率已由1 月份的 10.4%，下降至 9.9%。





另外一些對通脹數據亦係有重要指向性的消費項目—例如：食品、非酒精飲料、交通和娛樂的開支—雖然仍處於高位，但２月份數據反映有關開支正有所放緩。





不過，數據亦指出，「租金價格」則連續二個月有4.8%增長率，反映由於「租屋市場仍然緊張及低空置率，正繼續帶動租金上升。」





其實早前，儲銀主席洛菲利亦已暗示有好大機會於下次議息會議時「暫停加息」。









而儲銀董事會亦已透露，會將新出的２月份消費者物價指數、標記為4 月議息會議前參考的關鍵經濟數據之一。





雖然反映生活開支的通脹率已有放緩跡象，但6.8%的上升幅度仍然偏高，亦遠遠超過儲銀所定下的 2% 至 3% 目標通脹範圍。因此儲銀是否會暫停加息，似乎仍視乎其他的關鍵經濟數據。





但市場分析公司AMP Capital 高級經濟學家穆西納 Diana Mousina 則認為：





「除了2月份的消費者物價指數，目前很多其他的主要關鍵數據—包括就業數據、零售貿易、企業及消費者調查等消息，應該足以說服儲銀要在下周議息前採取謹慎觀望的態度。」





總括而言，數據亦顯示雖然澳洲的經濟仍保持強勁，但經濟自 2022 年底以來，已經失去部份動力，亦反映之前的加息安排已經起到實際效果。 AMP Capital 高級經濟學家穆西納

穆西納又認為，部份受到利息上升影響而帶動的美國和歐洲銀行業危機，亦將影響儲銀董事會的決策。





「雖然澳洲銀行並沒有受到直接影響，但如果民眾對銀行的信心惡化，導致出現現金流動性問題及存款外流等現象，相同的危機亦會同樣會影響澳洲。」





AMP Capital的其他經濟學家亦普遍預期，儲銀在下星期二的議息會議時好大機會宣布「暫停加息」，並於今年稍後時間宣布減息。









