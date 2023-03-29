【Cash or Card？】澳某大銀行部份分行不再提供現金提取服務 象徵紙幣的終結嗎？

澳洲最大銀行之一，ANZ 澳新銀行確認在維州及塔州的部份分行將不再提供櫃檯提取現金服務。ANZ 正削減分行的服務，部份分行內不再存放現金。





如果客戶想提款，職員會指示客戶使用分行內的 ATM 自動提款機。然而，事實上全國的ATM機數量亦在削減。





ANZ 澳新銀行表示，隨著越來越多的澳洲人轉向網上銀行，目前只有 8% 客戶依賴銀行提款。





早前，ANZ 亦發佈報告指，在澳洲的電子支付比現金越來越受歡迎。該行的 Worldline Payment Solutions 市場總監麥丹納（Anne McDonnell）指，現金的使用量正迅速遞減。





她表示，隨著消費者習慣使用電子支付，手機應用程序會自動處理支付，越來越多人認為實體現金支付是一種不便。





「電子支付的快速發展，促使企業將其客戶體驗電子化」，她說。





然而，亦有人批評，這或會對仍依賴現金支付的老年人和殘疾人仕造成重大不便。



澳洲 ATM 自動提款機大幅減少，數據顯示，ATM 從 2017 年的 14,000 部，下降至去年約 6,000 部。

儲備銀行估計，直至 2022 年底，只有 13% 的交易是以現金交易，其餘部分都是拍卡、流動支付和線上轉賬等。

過去 5年，澳洲的銀行分行數量下降約 30%，這趨勢亦在全球銀行業出現。





澳洲的 ATM 自動提款機更是大幅減少，數據顯示，ATM 從 2017 年的 14,000 部，下降至去年約 6,000 部。





儲備銀行估計，直至 2022 年底，只有 13% 的交易是以紙幣或硬幣的現金交易，其餘部分都是拍卡、流動支付和線上轉賬等。





客戶使用智能手機進行非接觸式一觸即付（Contactless tap-and-go）支付佔交易量的三份一，而年輕消費者通過這種方式支付的比例較大。





有網絡安全專家表示，如果銀行EFTPOS終端內存在漏洞，當被黑客入侵等網絡攻擊，有可能影響全國銀行電子交易服務。

