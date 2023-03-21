【銀行業危機】瑞銀收購瑞信 金價飆升 拜登團隊密會股神巴菲特

Warren Buffett said "planes have never been so safe".

《彭博》引述知情人士報導，在過去一周，總統拜登的團隊與「股神」巴菲特進行了多次對話。 Source: AAP

下載 SBS Audio 應用程式

其他收聽方法

在瑞士政府推動下，瑞銀宣佈以 30 億瑞郎收購瑞信，瑞士央行將向兩家銀行提供 1000 億瑞士法郎流動性支持。澳洲國債收益率齊跌，昨日（3月20日）澳元對美元跌 0.22%，報 0.6686。據澳洲統計局最新數據，旅遊業工作崗位幾乎恢復到疫情前水平，咖啡館、餐館和外賣服務僅比疫情前水平低 0.5%。市場對銀行業擔憂，金價周一飆升，一度短暫突破每盎司 2,000美元。為解決銀行信心危機，《彭博》引述知情人士報導，美國總統拜登的團隊在過去一周與「股神」巴菲特進行多次對話，報導指巴菲特的投資可能有助於恢復市場信心。

更多內容

金融體系問題頻生 哪些版塊影響較大？

市場已消化美行倒閉消息？ 債券是否無運行

滙控1英鎊收購已倒閉矽谷銀行英國分支 美國政府為存戶「包底」

美國銀行接二連三倒閉 會否影響加息決定？

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
SBS 廣東話 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
Telegram 頻道


SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Audio App 手機應用程式
收聽直播、節目重溫及其他語音內容。
按此進一步了解 SBS 中文。

分享

Latest podcast episodes

UBS

金融體系問題頻生 哪些版塊影響較大？

A composite image of signage of Australia's 'big four' banks ANZ, Westpac, the Commonwealth Bank (CBA) and the National Australia Bank (NAB) signage in Sydney, Friday, Oct. 23, 2015.

市場已消化美行倒閉消息？ 債券是否無運行

BRITAIN BANKING STOCKS SVB COLLAPSE

美國銀行接二連三倒閉 會否影響加息決定？

US Stock Market leading the way up

滙控1英鎊收購已倒閉矽谷銀行英國分支 美國政府為存戶「包底」