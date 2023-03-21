【銀行業危機】瑞銀收購瑞信 金價飆升 拜登團隊密會股神巴菲特

【銀行業危機】瑞銀收購瑞信 金價飆升 拜登團隊密會股神巴菲特Play04:12《彭博》引述知情人士報導，在過去一周，總統拜登的團隊與「股神」巴菲特進行了多次對話。 Source: AAP下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Download (3.85MB) 在瑞士政府推動下，瑞銀宣佈以 30 億瑞郎收購瑞信，瑞士央行將向兩家銀行提供 1000 億瑞士法郎流動性支持。澳洲國債收益率齊跌，昨日（3月20日）澳元對美元跌 0.22%，報 0.6686。據澳洲統計局最新數據，旅遊業工作崗位幾乎恢復到疫情前水平，咖啡館、餐館和外賣服務僅比疫情前水平低 0.5%。市場對銀行業擔憂，金價周一飆升，一度短暫突破每盎司 2,000美元。為解決銀行信心危機，《彭博》引述知情人士報導，美國總統拜登的團隊在過去一周與「股神」巴菲特進行多次對話，報導指巴菲特的投資可能有助於恢復市場信心。更多內容金融體系問題頻生 哪些版塊影響較大？市場已消化美行倒閉消息？ 債券是否無運行滙控1英鎊收購已倒閉矽谷銀行英國分支 美國政府為存戶「包底」美國銀行接二連三倒閉 會否影響加息決定？瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes金融體系問題頻生 哪些版塊影響較大？市場已消化美行倒閉消息？ 債券是否無運行美國銀行接二連三倒閉 會否影響加息決定？滙控1英鎊收購已倒閉矽谷銀行英國分支 美國政府為存戶「包底」