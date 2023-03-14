滙控1英鎊收購已倒閉矽谷銀行英國分支 美國政府為存戶「包底」Play03:56美股延續上周五升勢，中資電訊股帶動港股恒指反覆靠穩。 Source: AAP下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Download (3.6MB) 港股中資電訊股領航大市，恒指昨日（3月13日）止跌回升。中國兩會昨日閉幕，習近平在會上表示，要推動經濟質量有效提升和合理成長，強調著力提升科技自立自強。新任國務院總理李強在中外記者會上承諾將依法保護企業家權益，支持民營經濟發展。昨日上證綜指及深證成指亦報升。 滙控宣佈象徵性以 1英鎊收購已倒閉矽谷銀行的英國分支，交易已即時完成。匯控表示今次收購對集團在英國的業務具有極好的戰略意義，滙控港股跌近 3%。 美國政府宣布為倒閉的矽谷銀行及 Signature Bank 存戶「包底」，出手化解危機，美財長耶倫表示，聯邦存款保險公司將為兩家銀行客戶保障所有存款，包括不受存款保險涵蓋的存款。亦有消息指，事件可能打亂聯儲會的加息節奏。更多內容美國矽谷銀行倒閉 歐美金融市場震盪【警告】美國銀行連環爆煲 存戶能否全身而退？環球股市上周五造好 澳市如何受惠澳中關係解凍瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes上周環球股市大瀉 銀行金融業大地震？美國聯儲局仍未決定加息幅度 專家：投資者已消化澳洲儲備銀行再加息 專家分析行長講話背後意味美股延續上周五升勢 中資電訊股帶動港股恒指反覆靠穩