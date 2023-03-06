環球股市上周五造好 澳市如何受惠澳中關係解凍

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上周五環球股市做好。 Source: AP / Rick Rycroft/AP

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上周五環球股市大致上升，亞太區、澳洲股市、美股有所上漲。 盧婉霞在《寰宇金融》請來澳洲首個AI 技術支持的股票交易平台富途證券（Moomoo）澳洲負責人黃潤輝（Toby Wong）與大家分析環球股市表現，同時他會就澳中關係逐漸解凍，分析對澳洲的經濟影響。詳情請收聽這節【寰宇金融】。

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