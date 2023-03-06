環球股市上周五造好 澳市如何受惠澳中關係解凍

環球股市上周五造好 澳市如何受惠澳中關係解凍Play13:06上周五環球股市做好。 Source: AP / Rick Rycroft/AP下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Download (11.84MB) 上周五環球股市大致上升，亞太區、澳洲股市、美股有所上漲。 盧婉霞在《寰宇金融》請來澳洲首個AI 技術支持的股票交易平台富途證券（Moomoo）澳洲負責人黃潤輝（Toby Wong）與大家分析環球股市表現，同時他會就澳中關係逐漸解凍，分析對澳洲的經濟影響。詳情請收聽這節【寰宇金融】。更多內容聯儲局會議紀錄指需繼續加息 但加幅降低澳美加息將繼續 對整體經濟帶來何種具體影響？澳股連續兩周下跌 哪些版塊有望尋寶？瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Radio App 手機應用程式收聽直播及節目重溫。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes美股繼上周道指納指各跌 周一開市反彈中國PMI創11年新高 利好中港股市表現業績公佈期結束 對澳後市有何啟示？在加息壓力仍然存在的因素下 分析環球股市表現