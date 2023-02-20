澳股連續兩周下跌 哪些版塊有望尋寶？Play12:01澳洲股市連續兩周下跌。 Source: AAP下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.86MB) 亞太區市場上周表現繼續下跌，美股在上周亦窄幅上落，未有太大驚喜。而澳洲股市上周五雖然只是微跌，整周下跌不足 2 個百分點。但在加息的氛圍，前景未明。到底澳洲股市中，投資者在眾多不同版塊中，可將注意力投放在何？盧婉霞在 《寰宇金融》請來澳洲首個 AI 技術支持的股票交易平台富途證券（Moomoo）澳洲負責人黃潤輝（Toby Wong）與大家分析上周澳股與美股表現。更多內容上周澳市高位回落 澳股是否無運行？瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes俄烏戰爭一周年 拜登出訪波蘭力挺烏國SBS 新聞簡報（2月20日）骨髓捐贈系統改革迫在眉睫 華人專家歎捐贈者太少全額報銷醫生買少見少 差額費平均 42 元