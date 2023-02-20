澳股連續兩周下跌 哪些版塊有望尋寶？

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澳洲股市連續兩周下跌。 Source: AAP

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亞太區市場上周表現繼續下跌，美股在上周亦窄幅上落，未有太大驚喜。而澳洲股市上周五雖然只是微跌，整周下跌不足 2 個百分點。但在加息的氛圍，前景未明。到底澳洲股市中，投資者在眾多不同版塊中，可將注意力投放在何？盧婉霞在 《寰宇金融》請來澳洲首個 AI 技術支持的股票交易平台富途證券（Moomoo）澳洲負責人黃潤輝（Toby Wong）與大家分析上周澳股與美股表現。

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上周澳市高位回落 澳股是否無運行？

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