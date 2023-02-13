上周澳市高位回落 澳股是否無運行？Play10:47澳股從高位調整。下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.32MB) 亞太區市場上周表現乏善足陳，美股周五時亦個別發長，但總體上周亦報跌收場。而澳股更是從高位回調，全周下跌逾百分之一，到底澳股是否已見頂，投資者亦如何是好？盧婉霞在 《寰宇金融》請來富途（Moomoo）澳洲負責人黃潤輝（Toby Wong）與大家分析上周澳股與美股表現。另外，美國通脹數據如何影響澳市。更多內容澳股上周平穩上揚 業績公佈期投資者宜放眼未來策略專家：美股今年料有雙位數字跌幅 投資者宜防守部署瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodesSBS 中文新聞 （2月13日）首都領地政府支持將原住民之聲入憲土耳其敘利亞大地震 敘利亞生還者感孤立無援人工智能會毀滅人類嗎？