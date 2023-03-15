市場已消化美行倒閉消息？ 債券是否無運行

市場已消化美行倒閉消息？ 債券是否無運行Play10:24金融體系受到考驗。 Source: AAP / (AAP Image/Joel Carrett)下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.14MB) 近日股市猶如坐過山車大上大落，而澳洲股市昨日跟隨美股隔夜升勢略升，是否反映投資者已經消化矽谷銀行等美行事故消息？ 本節《寰宇金融》，盧婉霞請來獨立經濟分析及商業投資顧問潘萬新（Brian）與大家分析。另外，他們亦就美國最新出爐經濟數據作出探討，詳情如何？請一齊收聽。更多內容澳洲儲備銀行再加息 專家分析行長講話背後意味【警告】美國銀行連環爆煲 存戶能否全身而退？瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes香港訪港旅客增 旅發局宣佈加碼「香港有禮」活動七月電費加幅草案出爐 東面州分升幅兩至三成不等SBS 新聞簡報（3月15日）耳鳴、耳痛或聽覺減退？專家解答免費聽力測試項目