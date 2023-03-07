澳洲儲備銀行再加息 專家分析行長講話背後意味

low interest rates and your Super

儲備銀行再次宣佈調高現金利率。 Source: AAP

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昨日亞太區股市表現並不理想，而美股今早收市，三大指數均告下跌。 相反，澳股昨日連續第五日收漲。股指早盤低開，午後 CPI 數據公佈後扭轉向上。 今日《寰宇金融》中，盧婉霞會為大家概括環球市況，同時信永中和企業與私人客戶諮詢董事秦建樂（Michael）亦會與大家分析昨日澳洲儲備銀行宣佈再次加息的決定。

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