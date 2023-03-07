澳洲儲備銀行再加息 專家分析行長講話背後意味

澳洲儲備銀行再加息 專家分析行長講話背後意味Play10:07儲備銀行再次宣佈調高現金利率。 Source: AAP下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Download (10.27MB) 昨日亞太區股市表現並不理想，而美股今早收市，三大指數均告下跌。 相反，澳股昨日連續第五日收漲。股指早盤低開，午後 CPI 數據公佈後扭轉向上。 今日《寰宇金融》中，盧婉霞會為大家概括環球市況，同時信永中和企業與私人客戶諮詢董事秦建樂（Michael）亦會與大家分析昨日澳洲儲備銀行宣佈再次加息的決定。更多內容聯儲局會議紀錄指需繼續加息 但加幅降低澳美加息將繼續 對整體經濟帶來何種具體影響？澳股連續兩周下跌 哪些版塊有望尋寶？瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Radio App 手機應用程式收聽直播及節目重溫。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes美股延續上周五升勢 中資電訊股帶動港股恒指反覆靠穩環球股市上周五造好 澳市如何受惠澳中關係解凍中國PMI創11年新高 利好中港股市表現業績公佈期結束 對澳後市有何啟示？