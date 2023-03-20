金融體系問題頻生 哪些版塊影響較大？Play11:16瑞銀集團據報提出以最高10億美元，收購陷份財務危機的瑞士信貸，但被瑞信拒絕。 Source: AAP下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.61MB) 雖然上周五澳洲股市收高，接近全日最高位收市。但受累於早前外圍不同銀行，以及金融體系不穩定，整個星期計，ASX 200 下跌2.1%。不單澳洲市場，這一場信心危機亦威脅全球其他金融市場。美股3大指數周五收市跌近1%或以上，矽谷銀行母公司SVB金融集團申請破產保護，市場憂慮第一共和銀行及其他地區銀行的前景，拖累相關股份下跌。大型金融股亦受壓，美國運通、高盛和摩根大通跌近3%至近4%。但整周而言，納指與標普分別上升 4.41% 與 1.43%。 今日《寰宇金融》中，盧婉霞請來香港利達 LW 基金經理及合伙人黃耀宗 Andy 與大家分析市場上如何消化呢=此事，與及科技版塊有否受到影響等等話題。更多內容【警告】美國銀行連環爆煲 存戶能否全身而退？【時事報導】甚麼是「好」債？ 甚麼是「壞」債？瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes參加極右派反跨性別集會 維州自由黨議員面對逐出黨團SBS 中文新聞 （3月20日）印度2男疑因牛被殺害 家人望得公義【澳洲招職】新冠疫情下之同行天使 - 院牧