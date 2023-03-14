美國銀行接二連三倒閉 會否影響加息決定？Play09:47美國銀行倒閉，引起環球投資者擔憂。 Source: AAP / ANDY RAIN/EPA下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.22MB) 環球股市上周大幅下瀉。盧婉霞在《寰宇金融》請來 Morgans 亞洲業務主管陳浩庭（Raymond）與大家繼續探討美國接二連三有銀行倒閉，對澳洲有何實際影響。另外，會否影響儲備銀行加息決定。更多內容澳洲儲備銀行再加息 專家分析行長講話背後意味【警告】美國銀行連環爆煲 存戶能否全身而退？瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes香港巴士申請大幅加價 部分路線冀加價五成11 歲才識講「Hello」：劍橋史上最年輕非裔教授的勵志故事【應對氣候變化】首都領地就禁新住宅裝煤氣諮詢SBS 新聞簡報（3月14日）