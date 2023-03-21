澳儲行助理行長出場大派「定心丸」 四月或暫緩加息

要點： 澳洲儲備銀行一位高級官員表示，澳洲市場波動加劇，但銀行保持強勁；

瑞銀集團收購了陷入困境的競爭對手和大型銀行——瑞士信貸；

隨著全球金融市場面臨逆境，美國兩間銀行倒閉。

澳洲儲備銀行一位高級官員表示，儘管金融穩定問題震動全球市場，但澳洲銀行「毫無疑問實力雄厚」。





在瑞銀集團收購陷入困境的競爭對手瑞士信貸之後，儲備銀行負責金融市場的助理行長基特 （Christopher Kent）發表了上述評論。





這間大型瑞士銀行的收購事件，加上過去兩周美國兩家銀行倒閉，引發了人們對全球金融體系健康狀況的擔憂。



基特博士在雪梨的 KangaNews DCM 峰會上發表講話時表示，澳洲金融市場的波動性已經「加劇」，但它們「仍在正常運作」。





「而且最重要的是，澳洲銀行毫無疑問實力雄厚——銀行的資本和流動性狀況遠高於澳洲審慎監管局（APRA）的監管要求。」基特說。





「銀行在今年的債券發行計劃上已取得很大進展，可以將債券的發行推遲一段時間。即使市場在一段時間內仍然緊張，澳洲銀行債券的發行將繼續受益於其堅實的財務狀況表。」



一些分析師表示，利率急劇上升正對澳洲經濟造成影響。 Source: AAP, AP / Mark Baker 根據交易，瑞士銀行業巨頭瑞銀集團將為其最大競爭對手——瑞士信貸支付 30 億瑞士法郎（48.2 億澳元），並承擔高達 54 億美元（81 億澳元）的損失。





這筆交易將得到瑞士巨額擔保的支持，預計將於 2023 年底完成。





在此次收購之前，美國矽谷銀行和 Signature Bank 倒閉，歐洲和美國都在努力支持銀行業。





安保資本（AMP Capital ）高級經濟學家穆西納（Diana Mousina）表示，利率的大幅上升正在造成損失。比如，瑞士信貸數月來一直受到管理交易、負現金流和股價下跌等問題的困擾。





穆西納周一（3月20日）向澳洲廣播公司新聞表示「當利率飆升時，往往會發生這種情況——最薄弱的環節被擊破。最終，我們上週在美國和瑞士信貸看到了這種情況。」





穆西納表示，儘管政策制定者採取措施控制問題，但仍有可能出現更多問題。





「至少在短期內，更多的金融接連出現問題的風險仍然相當高。」





穆西納還表示，銀行業震蕩的一個可能的好處是，儲備銀行加息的幅度和速度會因受壓而減少及放緩。





「這降低了經濟衰退的風險，因為這意味著央行需要減少加息幅度，這對於遏制市場和經濟面臨的更廣泛風險來說，應該是積極的。」





而在周二（3月21）日，儲備銀行發佈的三月會議記錄顯示，澳洲央行董事會成員已經注意到了國內經濟實力以及高通脹壓力方面存在的諸多矛盾信號，將在4月會議上考慮暫停加息。





之前，金融市場預計儲備銀行將在今年年中將官方現金利率提高至 4.1%。但是，由於美國和歐洲銀行系統的問題造成了不確定性，現在金融市場認為儲備銀行將不得不暫停提高利率





會議記錄顯示：「成員們同意重新考慮在下次會議上暫停的情況，認識到暫停將允許更多的時間來重新評估經濟前景。」





「暫停的時間點將由數據和董事會對前景的評估來決定。」





該行預測通脹率會在 2025 年逐漸回落至 2.5%，但前提是需要進一步加息。





會議記錄顯示，該行擔憂整個經濟的生產率增長水平，指出在新冠大流行期間，生產率沒有增長。這種生產率缺失意味著通脹可能會持續較長時間保持較高水平。





但會議記錄還顯示，該行越來越擔心經濟在利率上升的壓力下會表現如何。







