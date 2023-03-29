【動機未明】車主注意！男子數小時內從停泊車輛撬走逾百個車牌

雪梨一名 28 歲男子在 4 小時內從停放的汽車中偷走逾 100 個車牌，被警方起訴。
據報，這些車牌是在 3 月 12 日凌晨 1 點到 5 點之間，在雪梨南部 Brighton Le Sands 地區被盜。
目標街道包括 Bay Street、O'Neill Street、Princess Street、Bruce Street 、Gordon Street、Crawford Roads、Teralba Roads、Brighton Avenues 和 Moate Avenues。
警方稱，一名小偷在 4 小時內「瘋狂」從停泊的汽車上偷走超過 100 多個車牌。調查人員仍在調查車牌被盜的原因。
警方指當局在同一天收到大量車主報案，指車牌無故被盜，亦有車牌被撬至變形，明顯有人試圖撬走它們。警方此後開始進行調查，找出事件的罪魁禍首。
此前警方發佈一名男子的閉路電視圖像，認為該名男子或能夠協助他們進行調查，並公開呼籲公眾提供信息。
經過廣泛調查，警方於本周二（3月27日）早上 7 點左右在 Brighton Le Sands 的一處住所逮捕了一名 28 歲男子。
該男子被控盜竊罪，以及毀壞或損壞財產罪。
車牌通常成為犯罪分子的目標，他們會把偷來的車牌放在其他車輛上，避免在犯罪違法時被抓到。目的是轉移警方視線，並隨後逮捕事實上無辜的司機。
社區團體敦促司機車主們加強安全和防盜措施，避免車牌被撬走。
車主可以從汽車配件店購買特殊的螺絲來固定車牌，令車牌固定並無法拆卸。
被捕男子於周三出庭，並獲得嚴格的有條件保釋，將於 4 月 4 日在Sutherland地方法院再次出庭。
警方補充，他們正在調查車牌被盜的原因。
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SBS Chinese
23/03/202309:32
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