【怕老婆會發達】新州丈夫為「氹番」太太買兩張彩票 一周中兩次頭獎

新州一對夫妻買了樂透（Lotto） 30 年後，一個原因令夫妻一周內中兩次頭獎。

Portrait of happy couple smiling outdoors. (Pixelfit)

正所謂 「Happy Wife, Happy Life」，怕老婆真的會發達？ Source: Getty / Getty images

新州一對夫妻買了樂透（Lotto） 30 年後，因為一個有趣原因令他們一周內中兩次頭獎。

新州臥龍崗 Dapto 一對夫婦在一周內兩次中樂透（Lotto），一夜成為百萬富翁。

這個奇蹟「雙贏」發生在一對已婚夫婦身上，他們買了樂透 30 年後，本月一周內中兩次頭獎，奇蹟般地贏得了價值 100 萬元的彩票。

這對夫婦描述他們如何一夜成為百萬富翁令人難以置信的故事。
Lotto change
Source: AAP / AAP-wikipedia.org
當 The Lott 職員致電丈夫確認雙贏時，丈夫回答說：「這其實上是一個有趣的故事，為什麼我們會買兩張一樣的彩票。」

「上周我忘記了買我老婆的號碼，她『嬲』了我。所以，這周我想我應該給她買兩張來彌補。」

「當天我老婆在逐一對「冧把」時，在彩票上劃掉一個又一個號碼，她知道我們贏了 100 萬元，然後我想我應該告訴她，我們還有第二張一模一樣的彩票。」

更令人難以置信的是，他的妻子在過去 30 年間，一直在買同一組號碼。

丈夫說：「我真不敢相信這事發生在我們身上。」

這對夫婦一夜坐擁 200 萬澳元，他們希望把錢用來為家庭日後生活。

太太說：「我可以給我女兒買樓，亦為未來子孫準備未來。」

「剩下來的我們可以用來環遊澳洲，走遍我們這個國家我沒去過的地方。」
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Published 29 March 2023 1:42pm
By Peggy Tsoi
Source: SBS