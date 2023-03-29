全科更勝專科？港家庭醫生分享移民澳洲「獨有優勢」

澳洲偏遠地區家庭醫生持續短缺，落後於當地社區需求。在南澳，有醫療集團就以僱主擔保移民的方式，聘用於香港執業的家庭醫生，以補充地區勞動力。

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澳洲家庭醫生短缺，有偏遠地區醫療機構透過僱主擔保形式，聘用在海外執業的家庭醫生，以填補職位空缺。

要點：
  • 大部分香港家庭專科醫生都具備澳洲認可資歷，可直接向監管機構註冊執業。
  • 有南澳醫療集團放眼港產家庭醫生，吸引他們移居並服務偏遠地區。
  • 澳洲的人均問診時間較香港充裕，醫生因而能更詳細了解病人的病情。
在香港土生土長、曾於香港普通科門診執業八年的家庭醫學專科醫生陸俊華（Simon），2022年獲僱主擔保，以482臨時技術短缺簽證（Temporary Skill Shortage Visa）舉家移民南澳。目前，他是澳洲認可的註冊家庭醫生，於阿德雷德以南約一小時車程的社區Seaford Meadows掛牌執業。
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於阿德雷德以南約一小時車程的社區 Seaford Meadows 的 Day and Night Clinic。 Credit: Daniel Chiu
Seaford Meadows是個寧靜的小社區，人口約5000人，人口數甚至比香港普通的公共屋邨少。對於曾在大型公立醫院任職的陸俊華，在此執業的節奏自然優悠得多。陸俊華指：「澳洲家庭醫生的人手雖說緊拙，但跟香港公立醫院的資源相比，診症的時間仍然相對充裕。」

 「在香港，公院醫生常被咎病『打衝鋒』睇症，不願詳細解釋病情。其實很多時候只係因為要睇的症太多，醫生變成只能流水作業，很多時醫生身不由己。我當時就想，離港發展或更適合自己的步調，所以便接受了一家南澳診所的邀請來到阿德雷德工作。」

 「我在2021年在社交媒體上獲得獵頭公司接觸，後來經過網上面試認識僱主，了解南澳的生活及工作情況。決定受聘後就由僱主負責申請臨居簽證，於2022年底到埗執業。」陸俊華所持的臨時居民身份，只需於偏遠地區（如南澳、西澳或塔州等地）生活滿三年，便可以申請永久居留。

港產家庭全科醫生「幸運地」可直接執業

事實上，經歷過
2019年的社會運動
，及後來嚴苛的
新冠防疫措施
，像陸俊華一樣離港發展的前線醫生不在少數。同時，澳洲偏遠地區的家庭醫生人手持續短缺，不少醫療機構求才若渴，樂於聘用具資歷的海外醫護人員，甚至願意提供僱主擔保。

醫生可以藉以選擇移民之路，醫療可得到人才，雙方各得其所。
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陸俊華分享，像他一樣正在香港的家庭醫生較婦科、兒科等其他專科，更「著數」。因為早年香港與澳洲皇家全科醫學院（The Royal Australian College of General Practitioners, RACGP）有聯合途徑，因此，在港考取執業資格時已同時通過RACGP的院士考核。

故他們只需經澳洲衛生執業者管理局（Australian Health Practitioner Regulation Agency）註冊，即可在直接「上崗」。而馬來西亞亦與RACGP有相同的聯合途徑，為馬國醫生提供更簡易、廣泛的執業選擇。
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澳洲皇家全科醫學院證書。 Credit: Daniel Chiu
「不過澳洲當局已於本年（2023年）起，取消這聯合途徑。今日的海外家庭專科醫生，一律要通過 AMC 的考試和監督培訓。」陸俊華自言他其實相當幸運，得以搭上「尾班車」。

「早年香港家庭醫學學院的考試獲澳洲皇家全科醫學院聯合承認，因此香港家庭醫生只需獲批工作簽證便能掛牌，毋需如其他來自英國、印度等國家的醫生一樣，先通過澳洲本地訓練或評核。換言之，香港家庭醫生要在澳洲做回本行，其實並非難事。」

一般而言，要在澳洲成為註冊醫生，除了在澳洲或新西蘭完成澳洲醫學會（Australia Medical Council，AMC）認可的醫學學位課程，亦須完成實習期培訓。

而在海外獲得醫科學位並有從事資格的醫生，就需要在打算執業的州或領地的地區醫療局申請有條件註冊，並通過 AMC 的考試，按照有關醫生協會的要求，完成一段時間的監督培訓，以評估其是否同澳洲執業醫生具有同等資質。

作為RACGP的醫生，能夠為完整的國民保健（Medicare）項目編號以收費，並在 AHPRA 進行專家註冊，令他們進一步「近水樓台」，成為澳洲僱主的優先選擇。
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陸俊華的僱主、位於南澳醫療機構Australia Health Alliance（AHA）也認同，包括港人在內的海外專才，對南澳持續短缺的家庭醫生可謂「及時雨」。

公司的高級營運經理歌芙（Gemma Gough）指，本應是Medicare醫療體系支柱的家庭醫生，卻往往因薪酬不如專科同行而對家庭醫學訓練有所卻步。由於缺乏新力軍入行，家庭醫生短缺早已是國內共識，只是在南澳等偏遠地區，情況尤其嚴重。

澳偏遠地區　近半家庭醫生倚賴海外輸入

歌芙指：「不少家庭專科醫生都擔心家人無法適應在偏遠地區的生活，直接不考慮到南澳生活。因此我們在招聘時，特別留心應徵醫生的家庭需求，甚至與他們的家人溝通，希望了解這些海外醫生對移居南澳的期望，為解決他們疑難。」
我們希望能協助海外醫生放心安頓下來，然後才可望長期服務社區。
Australia Health Alliance 高級營運經理歌芙（Gemma Gough）
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位於南澳醫療機構Australia Health Alliance（AHA）公司的高級營運經理歌芙（Gemma Gough）與陸俊華醫生。 Credit: Daniel Chiu
澳洲皇家全科醫學院曾於2021年指出
，全澳目前有近半的家庭醫生倚賴海外人才，但自新冠大流行以來人才入境更艱難，令問題日益惡化。

它們的統計更指出，目前南澳有約50個社區正受病人醫生比例失衡困擾。與此同時，本地的醫科生在學期間往往已被派往各專科實習，畢業後順理成章為專科服務，令家庭醫生人手更見短缺。

歌芙說：「我們集團有近半醫生來自海外，每位醫生由面試、申請本地評估到工作簽證，往往需時長達18個月。如果來自香港的醫生都像Simon一樣能直接執業，對我們自然是幫助甚大。」

歌芙期望更多海外醫生可以如陸俊華一樣，嘗試到偏遠地區執業。

她說：「在獲得同一水平的 Medicare 回扣下，家庭醫生可憑藉南澳較低的物價，享受更高水平的生活。阿德雷德幾乎擁有與其他大城市看齊的基建設施，樓價卻只是其他主要城市的一半，可謂相當宜居。」

陸：阿德雷德生活節奏悠閒　可安居樂業

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陸俊華（Simon）與孩子在澳享受悠閒時光。 Credit: supplied
陸俊華亦認同南澳的宜居水平，他分享：「除了工作節奏以外，阿德雷德最吸引我們的，便是較低廉的生活和住屋指數和良好的教育配套，讓我能放心舉家落戶、讓子女在此成長。」

「南澳雖說是偏遠州份，但亦有過百萬人口，基建齊備，生活步伐遠比其他大城市悠閒。」

「香港普通科門診醫生每小時接見八至十個病人，是相當平常的事；在南澳，醫生每小時平均只需接觸四至六位病人。」

他解釋，更充裕的時間，意味著醫生能更詳細與患者的講解病情，對醫生和病人都更有利。」

目前陸俊華正申請永久居民簽證，希望在阿德雷德落地生根。
我慶幸當初選擇了移居南澳，也慶幸社區選擇了我們，讓我能一展所長，也讓家人可以自由自在生活。
陸俊華
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Published 29 March 2023 12:58pm
By Daniel Chiu
Source: SBS
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