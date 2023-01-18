衞生部長：澳洲全科醫療系統處於40年來「最惡劣狀態」

要點： 聯邦衞生部長表示，需要對國民保健計劃進行「全面改革」。

他表示，只有不足 14% 的畢業生選擇從事醫療衞生行業。

除非作出改革，否則尋求全科醫生診症將變得越來越困難。

本地醫生警告指，經營全科醫生診所的成本正在變得越趨難以承受，在欠缺政府的支持下，他們被迫關閉診所或向病人收取更多額外費用。





聯邦衞生部長畢勒 (Mark Butler) 呼籲，需要對國民保健計劃 (Medicare) 進行「全面改革」，以使小型診所能繼續維持經營。





畢勒將問題歸咎於國民保健計劃的回扣額被凍結或只有小幅的增長。





他在接受澳洲廣播公司訪問時說：「毫無疑問，在上屆政府的領導下，削減和凍結國民保健回扣金額達六年之久，對全科醫生以至更廣泛的醫療保健系統造成了巨大的財政壓力。」





「但還有一些更廣泛的結構性問題造成這個局面。」





畢勒已與醫療團隊和病人組織合作，探討國民保健計劃存在的問題。最終報告將在數星期內公布，而政府亦將在五月公布的聯邦財案中撥出更多資金。



他警告指，人口越來越老化，慢性病也越來越複雜。





畢勒說：「坦白說，我認為我們如今的全科醫療服務狀況是國民保健計劃 40 年歷史上最惡劣的。」





「我們（的情況）並非單一個案，所有發達國家都出現這種情況，但在澳洲就有一些特殊的挑戰。作為一個新政府，我們決心要解決這些問題。」



他希望本地醫生能與護士、輔助醫療從業員及藥劑師緊密合作。





畢勒說：「這個系統設計不完善，無法讓他們做到這一點。」





他亦表示，主要衞生人員、醫院與老年及殘障護理之間的數碼化連接「未有達標」。



另外，亦有一個重要的人力資源問題，選擇做全科醫生的醫科畢業生比以前少。





畢勒表示，只有不足 14% 的大學畢業生選擇成為全科醫生，比率較此前的約半數人大幅減少。





他說：「如果我們認為現在去接受全科醫生診症已是一大難題，如果我們不能扭轉這個現象的話，幻想一下 5 年、10 年、15 年後的狀況。」



Federal Health Minister Mark Butler says Medicare is in its worst shape in four decades. Source: AAP / Mick Tsikas 全科醫生的人力資源問題是國民保健計劃檢討報告的一部份，並已在全國內閣進行了討論。





預計醫療保健問題將在國家內閣 2 月再次開會時成為討論的重點，屆時維州和新州的州長將提出他們自己的政策計劃，以紓緩醫院的壓力。





畢勒說，聯邦政府已經撥出更多資金以強化國民保健計劃、協助偏遠地區的全科醫生，並設立緊急護理中心，以紓緩醫院的壓力。





他說：「但我不會假裝我們已沒有其他需要處理的事。」



他說，這需要聯邦政府與醫學界及各州協商後共同努力。





畢勒說：「（各州）在重建全科醫療體系上有直接的利益，有利於他們的社區。」





「但也是為了他們醫院系統的生存和可持續發展，這些醫院正面臨著壓力。坦率地說，如果全科醫療系統運作良好，這些壓力可以在社區得到很好的解決。」



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