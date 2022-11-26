【越嚟越離譜】你有無試過預約見醫生要等幾個月？

重點： 澳洲醫學會表示，全科醫生在不斷增加的壓力下工作，以跟上需求的步伐。

各州及領地以及在城市和鄉郊地區之間全科醫生短缺的差異很大。

根據澳洲醫學會 (AMA) 的一份研究報告發現，澳洲在未來十年在全科醫生短缺的情況上將進一步惡化，分析又預測，澳洲全國未來將會短缺超過 10,000 名全科醫生 (GP)。





該報告指，在2020年， 澳洲全國的全科醫生短缺 860 人，但如果不採取任何措施吸引或留住更多的全科醫生，到 2031-32 年， 這一數字可能會激增至 10,600 人左右。





在2009至 2019 年期間，全澳對全科醫生的需求增長了百分之58，但在2016 至 2021 年期間， 新加入當全職醫生的人數就只有4,200人。



澳洲醫學會又表示， 全科醫生在不斷增加的壓力下工作，以跟上需求的步伐。





澳洲醫學會主席羅布森 （Steve Robson）教授說：『我們正難以想像未來在全科醫生人數上的短缺情況，我們的預測顯示，這些壓力將不會減退。』





他又說：『我們根本不應該處於這個境地，但很明顯，歷屆聯邦政府的短視政策都另醫生業界感到十分失望。』





哪些地方最缺全科醫生？

全科醫生短缺的情況在各州及領地，以及在城市和鄉郊地區之間的差異很大。





在 2020 年， 昆州的全科醫生與病人的比例最高，每 10 萬人中便有 122.9名醫生，而北領地的比例則最低，每10 萬人中僅有 88.7名醫生。



新州和南澳的全科醫生比例則排在第二和第三位，而首都領地和塔州則排在倒數第三位。





澳洲統計局的一項調查亦發現，在截至 2022 年 6 月的一年裡，近四成需要接受緊急醫療護理的病人至少要等 24小時才能見到全科醫生。





醫生預約期幾個月前已經爆滿





塔州的全科醫生加德納（Toby Gardner）說， 他在朗塞斯頓診所的預約已經安排至明年三月。





該診所共有 28 名全科醫生，但仍未能滿足需求。





他對一個醫生資料平台NewsGP說：『在我居住工作的塔斯曼尼亞北部地區，大約缺少 20至30 名全科醫生，而且情況會變得更差，因為有些全科醫生退休但卻沒有其他醫生代替，而且越來越少的年青醫生是在接受全科醫生的培訓。』



他又說：『我的病人預約中，許多都有復雜和慢性疾病的患者，同時，我們也見到需要獲得心理治療的病人激增。他們所需的診症時間很長，這令我們看其他病人的時間帶來更大的壓力。』





希金斯（Nicole Higgins ）是北昆州 Mackay 的一名全科醫生，也是澳洲皇家全科醫學院的院長，她也表示她的病人預約期也去到明年 1 月。





她對SBS 新聞部表示：『這真的很嚴重。』





『但話雖如此，大多數病人仍然可以非常快速、非常容易地獲得全科醫生的服務。只是有時他們要選擇看他們要見的醫生才是個問題。』



澳洲皇家全科醫學院的院長希金斯（Nicole Higgins ） Source: Supplied

全科醫生短缺如何影響病人和醫生？

希金斯說，全科醫生短缺不僅會對慢性病患者和有複雜問題的病人帶來「巨大影響」，對醫院系統亦會產生影響。





她說：『這是一個很大的風險。另一個是對我們州的衛生系統所帶來的影響，當病人無法獲得全科醫生的護理時，他們便會去醫院求診。這意味著他們到醫院時，將可能出現更多併發症。』





根據希金斯的說法，部分問題歸咎於醫生人數短缺和其他醫生退休。





『我們只有百分之 13.8的醫學生想成為全科醫生。另一方面，我們也有人提前離開這個行業或提前退休。』





如何解決這個問題？

澳洲醫學會提出進行一系列改革以解決有關危機，包括增加醫療保健回扣、引入更多計劃以吸引和留住全科實習醫生，以及為正常時間以外的護理提供更多撥款。





羅布森說：『我們需要長期的解決方案來改善病人獲得由全科醫生主導護理的機會，包括在醫生嚴重短缺的鄉郊和偏遠地區。現時，我們需要各級政府與衛生部門合作，解決全科醫生短缺的問題。』





『我們的報告顯示，為病人帶來最佳結果和最具成本效益的方法，是由全科醫生主導的保健工作。我們希望與藥劑師、心理學家和其他專職醫療人員合作，為每位病人提供服務。』





根據政府在10月公布的聯邦財案中重新承諾，在未來三年內，每年為全科醫生投入 2.5 億元撥款，以及為鄉郊和偏遠地區的醫療保健服務投放1.433億元，另外，亦會對全科醫療服務提供2.297 億元撥款興建更佳的基礎設施，但一些醫療團體則表示，這些撥款仍然遠遠不足以應付實際的需求。



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