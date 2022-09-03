【想移民？】澳政府增收技術移民 究竟那些行業最吃香？

總理艾巴尼斯（Anthony Albanese） 表示，澳洲對持有臨時簽證的工人的依賴使勞動力「變得脆弱」，並且「普遍共識」是應該改善讓移民工人獲得永久移民的途徑。





內政部長歐妮爾（Clare O'Neil）在一份正式公告中反映了這種情況，並承諾移民名額上限將從每年 160,000 個增加到 195,000 個。





奧尼爾說，工黨的首要任務是從關注短期移民『轉向永久性移民、公民身份和國家建設』。





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這會影響到誰？





這個計劃的重點是改變勞動力的構成，使其由更多的永久移民工人而不是臨時工人組成。這意味著政府將為持有臨時簽證的工人提供更長停留時間或將簽證過渡至永久簽證的途徑。





國際學生將因此而受益，就讀於澳洲大學的畢業生將被允許在澳洲工作更長時間。





據教育部長祁雅（Jason Clare）表示，就讀一些有勞動力短缺技能的行業的學生將能夠逗留在澳洲多兩年時間。





臨時工作簽證持有人亦將獲得放寬限制，允許他們在本地工作更長時間。





同時， 移民部長吉爾斯（Andrew Giles）亦承諾會提供 3600 萬元來處理加快簽證申請。





吉爾斯表示，目前積壓的簽證有 900,000 個，但政府將對此進行「維修」。





他說，自從工黨贏得聯邦大選以來，政府一直在減少處理簽證的時間。





吉爾斯表示：『持有臨時技術簽證的人到澳洲所需的天數中位數從 5 月的 53 天減少到 7 月的 42 天。』





『批准新的商企贊助簽證所需的中位時間減少了一半，從 37 天減少到 18 天。』





他說，工作人員正「定期加班」處理簽證申請，新的政府投資將「在未來九個月內增加 500 名員工」。



新的移民名額會於甚麼時候生效？





增加的移民名額上限是對 2022/23 財政年度的修訂，並將立即生效。





對處理簽證資源的增加投資將包括在 10 月的財政預算案中。





SBS 新聞亦試圖聯絡移民部長吉爾斯的辦公室，以確認是否會立即開始招聘員工。







澳洲的技能短缺：工作和簽證機會





上個月，聯邦政府宣布建築經理、護士和廚師是澳洲未來五年其中最需要的十大工種。





明年，將有超過三分之二預計抵達澳洲的移民將來自技術簽證中的七種簽證人士。





政府亦會將家庭和技術移民之間的永久簽證的平均分配名額轉變為將焦點放在工人身上。





政府的優先移民技術職業清單列出了44個職業，包括：





建築經理

土木工程專業人士

全科醫生

註冊護士

ICT（信息及通訊技術）業務和系統分析師

軟件和應用程式程序員

電氣工程師

廚師

助產士

獸醫

測量員





移民工人中心表示，雖然它歡迎政府增加澳洲移民工人數量的計劃，但他們的工作條件和權利也必須成為討論的一部分。





該中心的行政總裁昆克爾（Matt Kunkel）表示，臨時簽證使許多移民陷入困境，在某些情況下還受到剝削。





他說：『長期以來，澳洲的臨時移民制度使移民生活在無休止的臨時簽證循環中，而在工作場所所獲得的保護亦有限。』





他說移民工人應該可以對談論一些不公平的工作條件感到安全。





他說：『所有工人都必須有信心提出在工作場所遇到剝削的問題。保護舉報人對於確保移民不會被迫在捍衛他們的工作場所權利和他們是否能夠繼續留在澳洲之間作出選擇是至關重要。』





他亦表示：『我們的移民系統不僅僅是調整接收的人數。我們必須集中和支持來到我們國家的人士，並為他們能在這裡生活，並成為我們社區的合作夥伴提供確定性。』



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