澳航重開香港機場貴賓室 全新裝修及特色叉燒飯回歸

在終止運作近兩年後，澳航決定從今年5月起重新啟用位於香港機場的貴賓室。

Qantas to reopen its Hong Kong lounge in May 2023

澳航重開貴賓室，原有的香港特色餐飲不變。 Credit: Qantas

澳洲航空（Qantas）在香港國際機場的貴賓室於2014年4月揭幕，但在2020年3月起因新冠疫情，暫停國際航班及旗下所有貴賓室的運作。

2021年8月，澳航宣佈準備恢復部份航班及貴賓室，但香港貴賓室就永久關閉，並與國泰航空協議共用對方的貴賓室。而
澳航也多次推遲復飛香港
，最終來往雪梨的航班到今年1月才恢復，而
來往墨爾本預計至少要到6月


不過，澳航已宣佈將於4月
重開位於赤臘角機場的貴賓室
，並於5月4日向公眾開放。貴賓室仍然位於一號客運大樓離港層（七樓）離境後區域（北）的離港大堂5號閘旁。

旅遊雜誌《Executive Traveller》報道，澳航會藉此機會升級貴賓室的裝潢。澳航的產品與服務部門行政經理Phil Capps表示，傢俬、地毯和整體配色都會煥然一新。

雖然已棄置近兩年，但他表示大部份原有裝修和設備仍然保留：「總體而言，貴賓室的狀況良好。」
Qantas to reopen its Hong Kong lounge in May 2023
疫情前，澳航貴賓室頗受歡迎。 Credit: Qantas
據報澳航旅客使用國泰航空的貴賓室，澳航需要繳交人頭費，而今次香港機場降低場地租金，且裝修費用不高，促成澳航決定重開貴賓室。

疫情前，面積2,000平方米、可容納300位旅客的香港貴賓室，接待芬蘭航空（Finnair）、日本航空（Japan Airlines）、法國航空（Air France）和荷蘭皇家航空（KLM）的旅客，為公司賺取大量收入。

而新的貴賓室將保留原有特色，包括個人工作間、無線網絡、淋浴、餐飲服務、酒吧等。最著名的食品非叉燒飯莫屬，而飲茶點心等香港特色食物也令人期待。

貴賓室的使用資格維持不變。澳航的商務艙/頭等艙乘客、飛行常客（frequent flyers）會員、俱樂部會員、寰宇一家（oneworld）會員等，都可攜帶親友使用。
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Published 29 March 2023 12:36pm
By Koma Cheng
Source: SBS