墨爾本商場色魔男跟蹤女生到女廁偷拍 維州警方發佈閉路電視畫面緝兇

在墨爾本發生的一宗可怕的跟蹤事件，一名男子尾隨一名女子進入購物中心公共廁所，並在廁內隔間門進行偷拍。





就可疑男子在墨爾本Coburg 購物中心廁所偷拍女生事件，維州警方周五（3月24日）發佈的閉路電視畫面，警方呼籲任何目擊事件的人仕聯繫警方提供資料。





事發於本年1 月 8 日，受害女士說她在晚上 8 點左右進入了Coburg 購物中心的女洗手間。





她身後跟著一名男子，他一直等到她進入洗手間的小隔間，然後將手機舉過隔間門。





這名男子用手機拍攝了大約 30 秒，受害人才意識到發生什麼事，並大聲呼救。





該男子隨即從廁所跑出，穿過外面的停車場逃走。



事發後，一名男子跑過購物中心。 Credit: 7 News / Victoria Police 可疑男子年齡約 35 至 45 歲，體格健壯，當時身穿黑色帽子、T 恤和深色短褲。 Credit: Victoria Police 可疑男子年齡約 35 至 45 歲，體格健壯，當時身穿黑色帽子、T 恤和深色短褲。





警方現在正在追捕緝兇，並已發佈調查人員認為可以協助調查的男子的閉路電視圖像。



