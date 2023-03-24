男子闖多間民居偷竊 被下手房屋有共同特點?

一名涉嫌連環偷竊賊將面臨法庭指控，他被指控從墨爾本各地的家中偷走價值超過50萬元的東西和9輛汽車。

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墨爾本一名男子闖多間民居偷竊。 Source: AAP

一名在墨爾本的無家者，被指在趁屋內的人睡覺時闖入民居，現時面臨數十項指控。

據稱，這名27歲的男子在晚上於Northcote、Newport、Maribyrnong、South Yarra、Princes Hill 和 Williamstown 等郊區的房屋，尋找未上鎖的房屋。

這名男子的目的是在屋內找到車鑰匙，然後開著受害者的車離開。

在去年 11 月初，共有價值高達50萬元的物品和9輛車被取走。

上周五晚上，警方在Brunswick West 拘捕一名27歲男子，並沒有固定住址。

他被指控犯有70項罪名，包括嚴重入室盜竊、入室盜竊、汽車盜竊和處理贓物。

他已被還押，將於5月13日在墨爾本地方法院出庭。

警方表示，在20多宗闖入事件中，有一些是在不知情的居民睡覺時發生的。

在調查期間，警方查獲了9 輛被盜汽車，包括Range Rover和Mini Cooper、3把槍和彈藥、大量毒品、如大麻、可卡因、搖頭丸等，大量被盜的身份證件、14台筆記本電腦和21部手機。
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在Footscray執行搜查令後，警方並逮捕了一名32歲男子，被指是同顆，他被控持有槍械、與毒品有關的罪行和處理贓物，他已被還押下周出庭。

西北都會區偵探督察Patrick Watkinson 在一份聲明中指，將一名涉嫌連環犯罪的人拘捕，是一個有力的結果，他並重申維州警方專注於追究嫌疑犯或罪犯的責任，以確保人民在自己的家中感到安全。

他指，警方將繼續每晚派出警力，以阻止和應對此類涉嫌違法或涉嫌違法行為，而警方的專業偵探將調查並鎖定慣犯。

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Published 24 March 2023 3:46pm
Updated an hour ago 3:49pm
By Hiu Ching Lam
Source: SBS