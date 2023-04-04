基準利率處於 3.6 厘，是自 2012 年 6 月以來的最高水平。上月，儲備銀行宣佈加息四份一厘，令一個 50 萬元貸款的每月最低還款額， 再進一步上調 $77 。





今次是儲備銀行過去 11 次議息會議以來，首次宣佈維持基準利率不變，預料將為按揭貸款借貸人帶來期待已久的喘息機會。由去年 5 月開始加息以來，儲備銀行已累積加息 3.5 厘，一個 50 萬元貸款的 每月還款額已經增加超過一千元 。



澳洲儲備銀行基準利率 (2005 年至 2023 年 4 月)。 Source: Supplied / Reserve Bank of Australia 儲備銀行行長洛菲利 (Philip Lowe) 在會後發表的聲明 表示，董事局決定在今個月維持基準利率不變，以便進一步評估此前加息所帶來的影響，以及經濟情景。





他說：「(儲備銀行) 董事局承認，貨幣政策的運作存在個滯後現象，過去多次加息的全部影響並未充份反映出來。」



不排除未來數月再次加息

但他亦警告，如果通脹仍然持續高企，不排除會在未來數月再次上調基準利率。





洛菲利說：「董事局估計，將需要進一步收緊貨幣政策，以確保通脹率重返目標水平。」





他補充，最新的通脹數據顯示，本地的通脹經已見頂。





洛菲利說：「高利率、生活開支壓力、房屋價格下跌等多個因素結合，經已令家庭開支出現顯著下跌。」





「預測通脹將在今年及明年下跌，並在 2025 年年中回落至約 3%。」





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洛菲利過去一直強調，通脹率維持高企是儲備銀行連續多個月加息的主要因素，強調致力將年度通脹率壓低至介乎 2% 至 3% 的目標水平。





他亦提及近期美國及瑞士出現的銀行系統出現問題對環球金融市場帶來的震盪，以及情況對各國中央銀行利率決定的影響。他說：「這些問題預料將帶來更緊張的金融環境，將對環球經濟帶來額外的不利因素。」





「澳洲的銀行系統強健、資本充裕、流動性高，完全有能力提供經濟所需的信貸。」





聯邦財長查默斯 (Jim Chalmers) 表示，儲銀停止加息的決定將令不少澳洲人鬆一口氣，但政府明白民眾將繼續面對艱難的境況。





他說：「故此，生活開支 (紓困措施) 將是我們經濟計劃及即將公佈財政預算案的首要焦點。」



洛菲利在三月份議息會議後 發表的聲明 表示，儲備銀行的首要著眼點是將通脹推低至目標水平。





他指：「(儲銀) 董事局預料，將需要進一步收緊貨幣政策，以確保通脹率回到目標水平，並確保目前高通脹的情況亦是屬於臨時性的。」





商界工會齊聲警告儲銀莫再加息

澳洲工業集團 (Australian Industry Group) 行政總裁威洛克斯 (Innes Willox) 在加息決定公佈前表示，歡迎儲銀暫停加息。





他接受《每日電訊報》訪問時說：「工業集團從企業聽到越來越多關於新訂單急劇減少的情況。」





「這一點，再加上 (澳洲) 國內建築商接連倒閉及全球銀行業動盪，證明我們可能會經歷比目前官方數據更加明顯的更嚴重經濟衰退。」



而新州商業協會 (Business NSW) 行政總裁亨特 (Daniel Hunter) 則表示，暫停加息「將有助企業暫時喘息並適應新的經濟環境，而毋須裁減員工甚至全面結束業務」。





而全國總工會 (Australian Council of Trade Unions) 總幹事麥克馬納斯 (Sally McManus) 表示，「在這些數據背後，確實有人需要不吃飯節省金錢、不再前往就診、害怕面對帳單」。





她說：「澳洲儲備銀行需要在作出決定時考慮到這一點。」



部份分析師預料稍後再加息

此前，澳新銀行 (ANZ) 及澳洲國民銀行 (NAB) 均預料儲銀將在四月的議息會議中再調高基準利率四份一厘，而西太銀行 (Westpac)、聯邦銀行 (Commonwealth Bank) 及 St George 銀行則預料儲銀將暫停加息。



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西太銀行首席經濟師埃文斯 (Bill Evans) 說：「(儲備銀行) 董事局將在四月的會議中決定暫停 (加息)。這個舉動不太可能代表 (貨幣) 緊縮政策將於停止，因為我們預測 (儲銀) 將在五月會議中最後一次上調基準利率 25 個基點。」





他表示，儲備銀行三月董事局會議的會議記錄中，包含一條較為不尋常的字句，就是：「(董事局) 成員同意，在下一次 (四月) 會議中重新考慮是否暫停 (加息)，承認暫停加息將提供更多時間評估經濟前景。」





埃文斯說：「這樣的策略表明，(董事局成員) 普遍有暫停加息的傾向。」



聯邦銀行亦表示，即使儲備銀行決定暫停加息，依然預計儲銀將不排除在未來數個月再次加息。





聯邦銀行高級經濟師克利夫頓 (Kristina Clifton) 說：「如果 (儲備銀行) 在議息會議結束後發表的聲明中提出這一個指引，澳洲人可能會面對較輕微、介乎 30 至 50 個基點 (的加息)。」



加息決定「艱難」：年底前或有望減息

澳新銀行經濟師馬丁 (Brian Martin) 及海因斯 (Daniel Hynes) 表示，雖然目前的數據證明進一步加息 25 個基點是合理的，亦同時承認加息與否將是一個艱難的決定。





他們說：「儲備銀行有可能暫停加息但維持加息的傾向，寧願在持久抗通脹的鬥爭中犯下錯誤，直到或除非有關數據逼使他們 (停止加息)。」





而金融服務公司 AMP 的副首席經濟師穆西納 (Diana Mousina) 則認為，儲備銀行將在今年年底前減息。





她說：「雖然我們認為儲備銀行將維持目前基準利率水平 3.6% 直至年底，並預料 (儲銀) 將在年底減息，但基於目前通脹率維持高企，未來數個月再次加息是有可能的。」





