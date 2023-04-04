無視貸款者百上加斤 儲備銀行今或再次加息

要點 專家認為，央行今個月很大可能再次上調現金利率。

雖然央行深明澳洲人正受加息之苦，但控制通脹仍然是當務之急。

可能需時數年才能將通脹保持在央行的目標範圍內。

儘管通脹有所放緩，加上數以十萬計的澳洲家庭飽受「息」魔困擾，但專家認為央行很大可能在今日（4月4日）再次提高基準利率。





儲備銀行已逐步將官息從2022年4月的0.1%上調至3.6%，以期使通脹回復到2%至3%的目標區間內。





在截至2月份的過去12個月內，通脹率或消費者物價指數上漲了6.8%，低於1月份的7.4%年增長率，亦低於市場預期的7.2%。較低的年度通脹，或稱「反通脹」，令人對 4 月份暫停加息增加了希望。





不過，專家現在對暫停加息存疑。究竟儲備銀行今天開會後有甚麼結果？他們會考慮有多少澳洲人生活於水深火熱當中嗎？未來幾個月又預期怎樣的情況？



今天可能再加息嗎？

經濟學家均傾向於儲備銀行會再次加息四分之一厘至3.85%，與此前預計大相徑庭。





畢馬威（KMPG）的澳洲總經濟師賴恩（Brendan Rynne）向SBS新聞表示：「儲備銀行的加息行動接踵而來，所以如果（目標）尚未完成，為何要暫停？」





「我們知道通脹過高，勞動力市場仍然非常緊張，而且我們的工資增長仍然強勁。我認為儲銀希望絕對確保通脹受制，但在目前他們不能這樣說。」





賴恩博士說，歐洲央行、美國聯儲局和英倫銀行在過去兩周均在加息。





「海外央行仍在與通脹角力，沒有任何跡象顯示澳洲的通脹環境與他們不同。可以說，他們在通脹率下降方面比我們走得前，我們才剛剛開始。」



經濟學家艾斯萊克（Saul Eslake）向SBS新聞表示，雖然很明顯通脹「已經見頂，並正朝著正確的方向前進」，但仍然遠遠超過目標。





「我很肯定未來幾個月至少還會再加息一次，至於是否在今個月則不太確定。」





柔道銀行（Judo Bank）經濟顧問賀根（Warren Hogan）稱，澳洲經濟的抗禦能力「增加了加息的理由」。「事實證明，澳洲經濟對加息的抗禦能力遠超人所想像。」





他向SBS新聞說：「我認為儲備銀行會堅持他們原本的計劃，將現金利率提高到3.85%，然後會暫停，到時我們的利率會處於一個合適的水平去暫停加息。」





「有證據顯示某些家庭和企業的確面臨壓力，但對於大部分經濟來說，人們依然過得不錯。我認為儲銀將於今年稍後再加息幾次。」



央行會否考慮民眾財困？

答案是否定的。





賀根說：「他們（央行）專注於2,600萬澳洲人的福祉和最佳利益，而不僅是數十萬可能正活在水深火熱之中的人，尤其是那些在息率較低時借下貸款的人。」





「你可以駁斥說，儲銀講過會保持低位一段時間，他們對此負有一定責任。但是，若現在改變他們的貨幣政策，而不是讓整個國家做正確的事情，只會加劇錯誤。」





賴恩博士也認為，儲銀知道許多借了按揭貸款的澳洲人「感到受壓」。「可是，雖然他們很清楚人們的困苦，但這種挑戰並不在他們的職責範圍之內。他們的職責是控制通脹，使之重回 2-3% 的範圍內。」



儲備銀行已將現金利率從 2022 年 4 月的 0.1% 逐步上調至 3.6%，是 2012 年 5 月以來的最高水平。 Source: AAP / Mark Baker/AP

還要加息幾多次才達標？

經濟學家認為，可能需時數年才能將通脹保持在央行的目標範圍內。





儘管新冠疫情期間供應鏈緊張的情況已逐漸回復正常，包括燃料在內的一些商品價格正在下降，但租金和能源價格仍然高企，而且高昂的人工成本正轉架至服務價格上。





與此同時，勞動力市場緊張和潛在的工資增長都給通脹帶來上行壓力。





勞動力市場的狀況比預期中好，失業率從1月份的3.7%下降到2月份的3.5%，反映出失業人數少了16,500人，新增了65,000個職位，遠高於正常的月均水平。





上周，全國總工會向公平工作公署提交了一份文件，呼籲對收入最低的工人加薪7%，以跟上通脹的步伐。





賴恩博士表示，工資增長的前景使央行陷入困境。「儲備銀行正處於雙面刃上，既要加息以降低總體需求，但又不想加息引發工資和價格上升的循環。」



