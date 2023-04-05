澳中商貿官員為解禁貿易制裁準備 澳貿易部長：一切順利

茵德與王受文在北京舉行會談，為澳中兩國貿易部長下階段會面作準備。雙方就推進中澳經貿關係、妥善解決彼此重點經貿關切、加強新興領域合作等深入交換意見。





中國對澳洲實施的制裁包括葡萄酒、大麥和肉類在內的澳洲產品，價值數十億元。





貿易部長費雷爾（Don Farrell）在接受澳洲天空新聞訪問時表示：「一切進展順利，但情況需要時間才能改善」。





由於有關制裁屬非官方性質，費雷爾指貿易障礙存在復雜性。





費雷爾說：「每種產品都是不同的，有些與關稅有關，有些與適用的監管規則有關。」



茵德與王受文今次的會談，為費雷爾即將到訪中國鋪路，他與中國商務部長王文濤 (Wang Wentao)二月進行了三年來首次視像會議，費雷爾接受了邀請到訪中國，但仍未確定具體日期。





費雷爾說：「我們相距不遠，討論進展順利。」





他不想預測結果如何，但就指「中國傳達給他的所有信息，都是非常積極的」。



王受文表示，中澳經濟高度互補，開展經貿合作潛力很大。中方高度關注澳方加嚴對中國企業赴澳投資經營審查，以及對中國商品採取貿易救濟措施，希望澳方客觀公正、妥善處理相關個案，慎重採取相關措施，為中國企業提供公平、開放、非歧視的營商環境。





他又指，中澳經貿關係正處於企穩向好的重要關口，雙方應加強溝通協調，通過雙邊或多邊渠道妥善解決各自關切。可拓展在氣變、新能源、數字貿易等領域合作，為中澳經貿合作注入更多動能。





雙方在今次會面亦就《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》、世貿組織改革等區域和多邊合作議題交換意見。



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