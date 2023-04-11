【大麥關稅有望解決？】澳洲：暫停世貿訴訟 中國：加快審查

要點 外長黃英賢宣布，就大麥關稅與中國達成協議，聯邦政府會暫停在世貿組織的訴訟，北京承諾加快審查此項關稅。

貿易部長費雷爾說，希望在中國審查程序結束時，目前存在的關稅障礙將被暫停或取消，可以恢復與中國的正常貿易。

2020年中國以澳洲傾銷大麥並補貼種植者為由，向澳洲大麥徵收80.5%關稅，使每年價值高達 15 億元的貿易陷入癱瘓。

外長黃英賢今日下午，與貿易部長費雷爾（Don Farrell）在阿德雷德見記者，表示作為穩定關係的一部分，解決爭端符合兩國的利益。





她說：「顯然，貿易問題的穩定和解決需要時間。但我們很高興建設性對話已經恢復。」





黃英賢透露，澳中兩國在外長級別、貿易部長級別、助理部長級別以及領導人級別，進行了多次討論。





她表示，中國已同意在三個月內加快審查對澳洲大麥徵收的關稅，如果需要，可能會延長至四個月。而澳洲就同意在商定的審查期內暫停在世界貿易組織的相關訴訟。





在2020年5月，中國以澳洲傾銷大麥並補貼種植者為由，向澳洲大麥徵收80.5%關稅，為期5年，使每年價值高達 15 億元的貿易陷入癱瘓。





前兩黨聯盟政府就這一決定向世貿提出訴訟，駁回中國指澳洲利用補貼扭曲市場的說法。





澳洲廣播公司ABC引述業內消息人士指出，世貿組織將在幾天內就關稅裁決，大多數觀察人士預測該專家組將在這場爭端，堅定支持澳洲。





黃英賢今日向記者表示，雙邊談判可能有助於澳洲大麥生產商，比簡單地通過世貿組織進行談判，更快地重返中國市場。





她又表示，如果有關協議提供了解除大麥關稅的成功途徑，那麼澳洲希望遵循「類似的過程」，來扭轉對澳洲葡萄酒的關稅。





黃英賢補充說，澳洲將繼續在世貿組織內的工作，「以保護及維護澳洲出口商的權利」。



貿易部長費雷爾 Don Farrell。 Credit: SOPA Images/Sipa USA 貿易部長費雷爾就表示，澳洲解決貿易爭端的「首選方法」，是「與貿易夥伴討論及談判」。





他說，希望在中國審查程序結束時，目前存在的關稅障礙將被暫停或取消，可以恢復與中國的正常貿易。





穀物生產商就歡迎聯邦政府的決定。





澳洲穀物生產商會（Grains Producer Australia）發言人，維州穀物種植人士魏德曼（Andrew Weidemann）表示，該組織一直反對向世貿提出訴訟。





他說，他的團隊一直在遊說與中國透過談判達成協議，並表示這是4年來，「首次踏出積極的一步」。









