【大麥關稅有望解決？】澳洲：暫停世貿訴訟 中國：加快審查

聯邦政府宣布，將會暫停就中國政府對澳洲大麥徵收關稅向世界貿易組織提出的訴訟。外長黃英賢今日（4月11日）宣布，中國承諾在未來3個月內，「加快審查」此項關稅。

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外長黃英賢宣布，就大麥關稅方面，與中國達成協議。圖為黃英賢與中國外長秦剛上個月於印度20國集團峰會期間會面。（攝於2023年3月2日） Credit: THE OFFICE OF THE MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS/PR IMAGE

要點
  • 外長黃英賢宣布，就大麥關稅與中國達成協議，聯邦政府會暫停在世貿組織的訴訟，北京承諾加快審查此項關稅。
  • 貿易部長費雷爾說，希望在中國審查程序結束時，目前存在的關稅障礙將被暫停或取消，可以恢復與中國的正常貿易。
  • 2020年中國以澳洲傾銷大麥並補貼種植者為由，向澳洲大麥徵收80.5%關稅，使每年價值高達 15 億元的貿易陷入癱瘓。
外長黃英賢今日下午，與貿易部長費雷爾（Don Farrell）在阿德雷德見記者，表示作為穩定關係的一部分，解決爭端符合兩國的利益。

她說：「顯然，貿易問題的穩定和解決需要時間。但我們很高興建設性對話已經恢復。」

黃英賢透露，澳中兩國在外長級別、貿易部長級別、助理部長級別以及領導人級別，進行了多次討論。

她表示，中國已同意在三個月內加快審查對澳洲大麥徵收的關稅，如果需要，可能會延長至四個月。而澳洲就同意在商定的審查期內暫停在世界貿易組織的相關訴訟。

在2020年5月，中國以澳洲傾銷大麥並補貼種植者為由，向澳洲大麥徵收80.5%關稅，為期5年，使每年價值高達 15 億元的貿易陷入癱瘓。

前兩黨聯盟政府就這一決定向世貿提出訴訟，駁回中國指澳洲利用補貼扭曲市場的說法。

澳洲廣播公司ABC引述業內消息人士指出，世貿組織將在幾天內就關稅裁決，大多數觀察人士預測該專家組將在這場爭端，堅定支持澳洲。

黃英賢今日向記者表示，雙邊談判可能有助於澳洲大麥生產商，比簡單地通過世貿組織進行談判，更快地重返中國市場。

她又表示，如果有關協議提供了解除大麥關稅的成功途徑，那麼澳洲希望遵循「類似的過程」，來扭轉對澳洲葡萄酒的關稅。

黃英賢補充說，澳洲將繼續在世貿組織內的工作，「以保護及維護澳洲出口商的權利」。
Australian Trade & Tourism Minister Senator the Hon Don Farrell in Mumbai - 09 Mar 2023
貿易部長費雷爾 Don Farrell。 Credit: SOPA Images/Sipa USA
貿易部長費雷爾就表示，澳洲解決貿易爭端的「首選方法」，是「與貿易夥伴討論及談判」。

他說，希望在中國審查程序結束時，目前存在的關稅障礙將被暫停或取消，可以恢復與中國的正常貿易。

穀物生產商就歡迎聯邦政府的決定。

澳洲穀物生產商會（Grains Producer Australia）發言人，維州穀物種植人士魏德曼（Andrew Weidemann）表示，該組織一直反對向世貿提出訴訟。

他說，他的團隊一直在遊說與中國透過談判達成協議，並表示這是4年來，「首次踏出積極的一步」。

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Published 11 April 2023 3:47pm
By Wyee Yeung
Source: SBS