達頓力挺反對原住民進入國會發聲的運動

達頓在接受 The Weekend Australian 訪問時表示，聯邦自由黨將反對任何試圖建立一個機構，不論是通過憲法還是通過立法而具有向聯邦政府提供建議的能力。





達頓堅持，建議中的國會之聲將成為一個「政府的新機構」，需要成千上萬名新公務員，耗費數十億元運營費用，卻無法改善原住民的結果。





他又提出了一個替代模式，就是通過立法，創建本地和區域性聲音，他表示，這樣會更有效地為原住民社區發聲。





「自由黨的模型將限制當地和區域機構只處理特定於當地改善生活和結果的問題。它在國防、澳洲儲備銀行的討論、能源和環境政策方面的沒有角色。」





對原住民憲法承認的支持？





儘管較早前該黨的立場是 「支持原住民憲法承認」，但他對 The Weekend Australian 稱， 他更喜歡的模型是在憲法之外，比讓一個全國性機構，可有更大自由度發揮影響力，更好地處理任何影響原住民或托勒斯海峽島民的問題。





與此同時，前總理前總理艾保德呼籲總理艾巴尼斯停止公投程序，舉行憲法大會。艾保德向 The Weekend Australian 表示，這個聲音是一個 「特洛伊木馬」和 「權力攫取」，將根據血統創建特殊的政治實體，類似於 「原住民分離主義」。





「這種認為原住民是‘不同的’，需要受到不同對待的假設——這種分離主義思維——是問題的核心所在。」





烏魯魯宣言 (Uluru statement) 的聯合主席兼原住民之聲 (Voice referendum constitutional) 專家組成員梅根·戴維斯 (Megan Davis)教授在推特發帖反駁達頓和部份自由黨人的觀點。



