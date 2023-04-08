美國最高法院大法官屢獲共和黨金主招待出遊 托馬斯：被告知無需上報

據ProPublica報道，美國最高法院大法官托馬斯在過去20年間，屢次接受共和黨金主克羅（Harlan Crow）款待，例如搭乘其遊艇和私人飛機環遊世界，期間並沒申報。





在美國，最高法院的法官每年都必須申報收受的禮物，但托馬斯表示他曾被告知，接受這種來自親密朋友、未涉及法院業務的個人款待，並不需要上報。





ProPublica藉採訪、檢視照片和文件來進行是次調查，指出「最高法院是我們政府中受監管最少的機構」。ProPublica記者埃利奧特 (Justin Elliot) 指74 歲的托馬斯曾在多個場合收受禮物，並曾在一次印尼之旅中花費 50萬元，最後由共和黨金主、房地產大亨克羅付款。



美國房地產大亨、共和黨金主克羅（Harlan Crow） Source: AAP / LM Otero/AP 據調查報告披露，紀錄顯示托馬斯差不多每年夏天均會乘坐富商克羅的遊艇或私人飛機，並經常前往對方在紐約阿迪朗達克山（Adirondacks）的私人度假村。2019年更曾遠赴印尼。其中2017年的旅程，還與其他共和黨金主、普華永道會計師事務所（PricewaterhouseCoopers）的高層同行。





克羅對此回應指，自己「從未試圖在任何法律或政治問題方面影響托馬斯」。









