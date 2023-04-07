英政府改裝躉船安置500難民

英國正在尋求削減安置難民的成本，並阻止移民乘船偷渡，英國政府宣布，將會安置部分前來尋求庇護的難民到一艘躉船，約安置500名等待庇護申請者。





英國首相辛偉誠(Rishi Sunak) 承諾每年都會阻止數十萬移民以小船進行危險的偷渡，他在當地時間周三表示，躉船將節省資金並減輕酒店的壓力。





保守黨政府已經提出一項計劃，將那些乘小艇橫渡英倫海峽入境求庇的人送往「安全」的第三個，如盧旺達。





移民部長Robert Jenrick說表示，必須使用其他住宿選擇，就像歐洲鄰國所做那樣，包括使用駁船躉船和渡輪來節省英國納稅人的錢，並防止英國成為吸引歐洲尋求庇護者的磁石。



但慈善組織 Refugee Council表示，這艘躉船對那些為了逃避阿富汗和伊朗等國家的毆打和死亡威脅，而來到英國的求安全的弱勢社群，是「完全不足夠」。





將停泊在波特蘭港的躉船是英國第一艘此類躉船，安置等待庇護申請的單身男性，將在未來數月陸續入住。





辛偉誠直言現時政府每日用在難民酒店安置的支出已高達600萬英鎊（約1100 萬澳元）。





他補充，正在提出替代地點，就像今天宣布的躉船一樣，有關措施將節省納稅人的錢，並減輕酒店壓力。





將至少運營18個月的躉船「Bibby Stockholm」將提供基本的住宿和醫療保健、餐飲設施和全天候保安服務。





躉船以前被荷蘭和德國用來安置尋求庇護者。





政府表示，申請被拒絕，並已用盡上訴權的居民將被驅逐出境。





波特蘭港首席執行官Bill Reeves表示，希望在全國為數以千計需要住宿的人提供住所正努力中，發揮自己的作用。





他補充，鼓勵社區中的每個人都以開放的心態對待這個問題，並幫助我們向其他地區展示這種舉措，對移民和當地社區來說是多麼成功。





內政部表示，正在探索使用更多船隻，又指有關政策「使英國與歐洲其他國家保持一致」，荷蘭也在船隻上安置移民。



Portland Harbour in Dorset, which has been selected by the UK Home Office as a site for the migrant barge.. Source: AAP, Press Association / Ben Birchall/Alamy 在英國南部從海路非法入境英國的人數大幅增加，去年破紀錄達45000人，對比 2018 年就只有 300 人。





自2018年以來，接近88,000人穿越了世界上最繁忙的海峽之一，導致英國的庇護系統超負荷。





根據官方數據，截至2022年12月底，超過16萬人正在等待庇護決定，其中大多數人已經等待了6個月以上。



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